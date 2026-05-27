El ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu se convirtió el martes en el primer cineasta en integrar el prestigioso Colegio Nacional, que agrupa a la élite intelectual de México.
Alejandro González Iñárritu, el primer cineasta en ingresar al Colegio Nacional
Alejandro González Iñárritu, el primer cineasta en ingresar al Colegio Nacional
Fundado en 1943, el Colegio Nacional reúne desde entonces a más de un centenar de intelectuales, desde los escritores Octavio Paz y Carlos Fuentes hasta el químico Mario Molina, ganador del premio Nobel en 1995.
Hoy lo integran figuras como la escritora Cristina Rivera Garza, la bióloga Julia Carabias y el historiador Enrique Krauze.
"Quiero pensar que, al elegirme, más allá del reconocimiento a mi trabajo personal, ustedes han reconocido también un oficio y a una tradición", dijo el cineasta durante su "lección inaugural" titulada "La alucinación consensuada".
Con una filmografía compuesta por ocho largometrajes, caracterizados por una producción ambiciosa y preciosista, el cineasta, de 62 años, suma cinco premios Oscar por filmes como Birdman y Revenant.
"México es una potencia visual porque nuestra cultura, desde siempre, ha convertido la imagen en una forma de explicar al mundo", añadió el director de "Amores perros", cuya voz se quebró por momentos.
González Iñárritu recordó algunos nombres clave de la historia cinematográfica de México como Emilio Fernández, Luis Buñuel y Arturo Ripstein.
¿Qué es El Colegio Nacional?
Fundado en 1943, El Colegio Nacional es una de las instituciones culturales y académicas más prestigiosas del país. Reúne a figuras destacadas de la ciencia, las artes, la literatura y el pensamiento mexicano, quienes imparten conferencias, cursos y actividades públicas de manera gratuita.
A lo largo de su historia han formado parte personajes como Octavio Paz, Diego Rivera y Mario Molina. Con el ingreso de Alejandro González Iñárritu, el organismo abre por primera vez sus puertas al cine como una forma de reflexión artística e intelectual.