Además de sus facetas como deportista, empresario y exdiputado, la vida sentimental de Jorge Kahwagi también ocupó titulares durante años. Entre su principales amores destacan Ana Bárbara y Marlene Favela, dos romances que tuvieron historias muy diferentes: uno duró apenas unos meses, mientras que el otro llegó hasta los planes de boda.
Jorge Kahwagi y sus historias de amor con Marlene Favela y Ana Bárbara; hubo un anillo de compromiso, pero no boda
Jorge Kahwagi y Marlene Favela: el compromiso que no llegó al altar
La relación de Jorge Kahwagi con Marlene Favela tuvo una historia larga. Comenzaron su romance a mediados de la década de 2000 y, con el paso de los años, su relación se volvió lo suficientemente seria como para comprometerse.
La actriz llegó a hablar públicamente de Kahwagi y lo recordó con mucho cariño. En 2009, cuando ya estaban comprometidos, describió al empresario y político como “el hombre perfecto, el hombre que yo buscaba”.
Sin embargo, la pareja terminó su relación en 2010 y los planes de boda quedaron atrás. Años después, la actriz explicó que ambos entendieron que sus caminos debían continuar por separado.
“Jorge fue una persona importantísima en mi vida, compartí muchos años con él. Tuvimos una relación muy linda, basada en el respeto, en la complicidad. Teníamos planes de casarnos, obviamente tenía un anillo de compromiso, pero siempre he dicho: Haz planes para que Dios se ría de ti. No éramos, lo entendimos y teníamos que seguir cada quien con nuestras vidas”, declaró Favela.
La actriz tiene un gran recuerdo de aquella etapa y, pese a que la relación no terminó en matrimonio, durante años se refirió a Kahwagi como una persona importante en su vida.
En 2019, cuando Favela estaba a punto de convertirse en mamá, Kahwagi fue cuestionado sobre su expareja. Aunque reconoció que llevaban mucho tiempo sin verse, habló de ella con afecto: “Hace mucho tiempo que no la veo, pero es gente muy linda”. También le envió buenos deseos ante su nueva etapa: “Siempre le mandaré buena vibra”.
Jorge Kahwagi y sus historias de amor
Ana Bárbara
En 2005, Ana Bárbara confirmó públicamente su relación con Jorge Kahwagi. La cantante habló del romance en el programa Hoy y explicó que llevaban aproximadamente un mes juntos. En aquel momento, la intérprete se expresó con cariño del entonces diputado y boxeador, a quien describió como un “gran ser humano que comparte todo lo que tiene con la gente que lo necesita”.
La relación, sin embargo, fue breve. En junio de ese mismo año, Kahwagi confirmó que habían terminado después de aproximadamente cinco meses de noviazgo.
El exboxeador explicó que la principal dificultad estaba en sus agendas, pues ambos tenían compromisos que les dejaban poco tiempo para estar juntos. “Cuando yo tengo tiempo ella está ocupada y al revés”, dijo entonces.
Kahwagi también dejó claro que, desde su perspectiva, la ruptura no había ocurrido por falta de cariño ni por una relación marcada por constantes conflictos. Incluso destacó la dedicación de Ana Bárbara a su carrera y no descartó completamente que pudieran darse otra oportunidad.
Jorge Kahwagi también mantuvo un noviazgo con Inés Gómez Mont, antes de que la conductora contrajera matrimonio con su primer esposo, Javier Díaz. Aunque su relación fue discreta y terminó antes de que ambos tomaran caminos distintos, el vínculo forma parte de la vida sentimental del exboxeador, empresario y político.
Las famosas con las que Jorge Kahwagi fue relacionado
Además de sus relaciones con Ana Bárbara y Marlene Favela, Jorge Kahwagi fue relacionado con otras famosas durante los años en que mantuvo una fuerte presencia en los medios.
Aunque durante mucho tiempo se creyó que mantenían una relación, en diciembre de 2004, Ninel Conde reconoció que ella y Kahwagi salían como amigos. En aquel momento lo describió como una persona atenta, aunque dejó claro que no mantenían una relación sentimental.
Martha Julia también fue vinculada con el exboxeador en 2004, después de que ambos convivieron y fueron captados juntos. Sin embargo, los dos negaron que existiera un noviazgo y aseguraron que eran amigos.
Otro nombre que apareció en medio de los rumores fue el de Paty Muñoz, con quien Kahwagi coincidió durante Big Brother VIP. La cercanía entre ambos generó especulaciones sobre un posible romance, aunque tampoco llegó a confirmarse públicamente.