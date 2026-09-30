Jorge Kahwagi y sus historias de amor con Marlene Favela y Ana Bárbara; hubo un anillo de compromiso, pero no boda

Jorge Kahwagi y Marlene Favela: el compromiso que no llegó al altar

La relación de Jorge Kahwagi con Marlene Favela tuvo una historia larga. Comenzaron su romance a mediados de la década de 2000 y, con el paso de los años, su relación se volvió lo suficientemente seria como para comprometerse.

La actriz llegó a hablar públicamente de Kahwagi y lo recordó con mucho cariño. En 2009, cuando ya estaban comprometidos, describió al empresario y político como “el hombre perfecto, el hombre que yo buscaba”.

Sin embargo, la pareja terminó su relación en 2010 y los planes de boda quedaron atrás. Años después, la actriz explicó que ambos entendieron que sus caminos debían continuar por separado.

“Jorge fue una persona importantísima en mi vida, compartí muchos años con él. Tuvimos una relación muy linda, basada en el respeto, en la complicidad. Teníamos planes de casarnos, obviamente tenía un anillo de compromiso, pero siempre he dicho: Haz planes para que Dios se ría de ti. No éramos, lo entendimos y teníamos que seguir cada quien con nuestras vidas”, declaró Favela.

La actriz tiene un gran recuerdo de aquella etapa y, pese a que la relación no terminó en matrimonio, durante años se refirió a Kahwagi como una persona importante en su vida.

En 2019, cuando Favela estaba a punto de convertirse en mamá, Kahwagi fue cuestionado sobre su expareja. Aunque reconoció que llevaban mucho tiempo sin verse, habló de ella con afecto: “Hace mucho tiempo que no la veo, pero es gente muy linda”. También le envió buenos deseos ante su nueva etapa: “Siempre le mandaré buena vibra”.