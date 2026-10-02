Leo Encinas, hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem, debuta en cine a los 15 años junto a su mamá

Leo Encinas, hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem, debuta en cine

Aunque su participación es muy breve, el debut tiene un detalle especial: Leo aparece en la misma película que su mamá. Penélope interpreta a Nené Romero, una cupletista y bailarina, mientras que su hijo forma parte de una escena coral como aspirante y no tiene ninguna línea de diálogo. De hecho, su aparición es tan discreta que ha pasado desapercibida y no ha sido reconocido, pues desde su nacimiento ha vivido lejos de los reflectores.

El nombre de Leo aparece en los créditos oficiales de la cinta y en bases de datos cinematográficas como IMDb. Su participación en La bola negra tampoco es su primer acercamiento al cine: este mismo año formó parte de Toy Story 5, donde prestó su voz a uno de los personajes de la película de Disney, en un proyecto en el que también participó su mamá.

Por ahora, no está claro si estas discretas apariciones son el comienzo de una carrera como actor o si se trata simplemente de sus primeras experiencias dentro de la industria.