La nueva generación de actores españoles comienza a hacer ruido y uno de los nombres que acaba de sumarse es el de Leo Encinas Cruz, hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem. A sus 15 años, el adolescente tuvo ya su primera aparición en una película La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis.
Leo Encinas, hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem, debuta en cine a los 15 años junto a su mamá
Leo Encinas, hijo de Penélope Cruz y Javier Bardem, debuta en cine
Aunque su participación es muy breve, el debut tiene un detalle especial: Leo aparece en la misma película que su mamá. Penélope interpreta a Nené Romero, una cupletista y bailarina, mientras que su hijo forma parte de una escena coral como aspirante y no tiene ninguna línea de diálogo. De hecho, su aparición es tan discreta que ha pasado desapercibida y no ha sido reconocido, pues desde su nacimiento ha vivido lejos de los reflectores.
El nombre de Leo aparece en los créditos oficiales de la cinta y en bases de datos cinematográficas como IMDb. Su participación en La bola negra tampoco es su primer acercamiento al cine: este mismo año formó parte de Toy Story 5, donde prestó su voz a uno de los personajes de la película de Disney, en un proyecto en el que también participó su mamá.
Por ahora, no está claro si estas discretas apariciones son el comienzo de una carrera como actor o si se trata simplemente de sus primeras experiencias dentro de la industria.
Lo que sí llamó la atención fue que Leo haya comenzado su 'vida pública' ligado a dos producciones de gran alcance y, en el caso de La bola negra, compartiendo proyecto con su famosísima mamá.
La película, además, reúne un reparto que incluye a Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y otros nombres destacados del cine español.
¿Leo Encinas, no quiere ser un nepobaby?
Otro detalle que acaparó la atención de la prensa fue la elección de 'Encinas', el apellido legal paterno de Javier Bardem. Lo que se ha interpretado como una posible intención de abrirse camino por méritos propios y no ligado a los apellidos artísticos de sus papás, Bardem y Cruz, que tienen un gran calibre en la industria de Hollywood.
Penélope Cruz y Javier Bardem han formado una familia muy alejada de los reflectores y han protagido la privacidad de sus dos hijos: Leo, nacido en enero de 2011, y Luna, nacida en julio de 2013.
Aunque ambos son figuras constantes de Hollywood, rara vez comparten imágenes de ellos. La familia vive principalmente entre Madrid y Estados Unidos y pocas veces han hecho apariciones públicas en conjunto.