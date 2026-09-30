La muerte de Jorge Kahwagi Macari, empresario, exboxeador, político y exparticipante de Big Brother VIP, tomó por sorpresa a quienes lo conocieron. El también empresario tenía 58 años y falleció este miércoles 30 de septiembre en la Ciudad de México.
En medio de las primeras versiones sobre su fallecimiento, Roberto Palazuelos confirmó a Quién la causa de muerte.
Roberto Palazuelos, quien mantenía una amistad cercana con Kahwagi desde la adolescewncia, fue una de las primeas personas que confirmó públicamente su muerte.
A través de sus redes sociales, el llamado “Diamante Negro” también dedicó un mensaje de despedida a quien fuera su amigo, en el que se dirigió a la familia de Kahwagi y expresó su cariño por él.
En declaraciones a Quién, Palazuelos confirmó que Jorge Kahwagi murió a causa de un derrame cerebral, poniendo fin a las primeras horas de incertidumbre alrededor del fallecimiento.
La información coincide con la versión difundida poco antes por Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión de Sale el Sol, donde señaló que Kahwagi había fallecido a consecuencia de un derrame cerebral.
La noticia comenzó a circular durante la mañana de este miércoles y distintos medios reportaron el deceso. Algunos, sin embargo, todavía señalaban que no existía un parte médico público que detallara la causa.
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¿Quién era Jorge Kahwagi?
Jorge Kahwagi Macari tuvo una trayectoria poco convencional que pasó por la política, el boxeo y la televisión.
Fue diputado federal y ocupó cargos dentro del Partido Verde Ecologista de México y posteriormente de Nueva Alianza. También desarrolló una carrera como boxeador profesional y llegó a conquistar títulos nacionales e internacionales.
Sin embargo, para el público de entretenimiento, uno de sus momentos más recordados fue su participación en Big Brother VIP, reality en el que se convirtió en uno de los personajes más comentados de aquella edición.
Su muerte ocurre apenas unos meses después de la de su padre, el empresario Jorge Kahwagi Gastine, quien falleció en marzo pasado a los 85 años.
La noticia de su fallecimiento provocó reacciones entre amigos, figuras del entretenimiento y personajes de la política, entre ellos Roberto Palazuelos y Manuel Velasco, quienes compartieron mensajes para despedirlo.