¿De qué murió Jorge Kahwagi?

Roberto Palazuelos, quien mantenía una amistad cercana con Kahwagi desde la adolescewncia, fue una de las primeas personas que confirmó públicamente su muerte.

A través de sus redes sociales, el llamado “Diamante Negro” también dedicó un mensaje de despedida a quien fuera su amigo, en el que se dirigió a la familia de Kahwagi y expresó su cariño por él.

En declaraciones a Quién, Palazuelos confirmó que Jorge Kahwagi murió a causa de un derrame cerebral, poniendo fin a las primeras horas de incertidumbre alrededor del fallecimiento.



Jorge Kahwagi (Quién)

La información coincide con la versión difundida poco antes por Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión de Sale el Sol, donde señaló que Kahwagi había fallecido a consecuencia de un derrame cerebral.

La noticia comenzó a circular durante la mañana de este miércoles y distintos medios reportaron el deceso. Algunos, sin embargo, todavía señalaban que no existía un parte médico público que detallara la causa.