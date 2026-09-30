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Exclusiva: Roberto Palazuelos, muy dolido tras el fallecimiento de su gran amigo Jorge Kahwagi

Tras la muerte de Jorge Kahwagi Macari, Palazuelos recordó la estrecha relación que mantuvieron desde su juventud y reveló algunos de los momentos que compartieron a lo largo de los años.
mié 30 septiembre 2026 04:02 PM
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Roberto Palazuelos y Jorge Kahwagi
Roberto Palazuelos y Jorge Kahwagi. (Archivo)

La muerte de Jorge Kahwagi Macari , anunciada este miércoles 30 de septiembre a los 58 años, llevó a Roberto Palazuelos a recordar públicamente su amistad que, de acuerdo con sus propias declaraciones, comenzó cuando ambos eran adolescentes y se mantuvo durante varias décadas.

Palazuelos fue una de las primeras figuras públicas en despedir al empresario, exboxeador y político. En Instagram publicó una fotografía antigua junto a Kahwagi y escribió: “Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido”. En el mismo mensaje expresó sus condolencias a la madre y a las hermanas de su amigo.

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La amistad de Jorge Kahwagi y Roberto Palazuelos

Tras lamentar la noticia, Palazuelos confesó a Quién el gran cariño que tuvo por el empresario, a quien conoció cuando tenían alrededor de 14 años y vivían en El Pedregal, en Ciudad de México.

“Fue mi amigo desde los 14 años. Él iba en primero de secundaria, yo en segundo”, contó el empresario y actor a Quién. Aunque estudiaban en escuelas distintas —Kahwagi en el CEYCA y Palazuelos en el Green Hills, en el Pedregal— iniciaron una amistad que mantuvieron por décadas.

En aquellos años también compartían un grupo cercano de amigos. “Éramos el trío con Cavalan Macari, su primo hermano, hijo del hermano de su mamá, Sonja Macari”, recordó Palazuelos, al hablar de aquella etapa de su vida.

La noticia de su muerte, dijo, lo dejó profundamente triste. “Ando muy triste, era un tipo muy especial, un tipo muy espléndido”, expresó. Para Palazuelos, esa generosidad era precisamente una de las características que más definían a su amigo: “Creo que la persona más espléndida que he conocido en la vida”.

“Lo vamos a extrañar mucho”, añadió.

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De abogado a político, boxeador y figura de televisión

A lo largo de su vida, Kahwagi tuvo distintas facetas públicas. Estudió Derecho, se desempeñó como empresario, fue diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, incursionó en el boxeo profesional y participó en Big Brother VIP en 2004.

“Jorge hizo lo que quiso en la vida, primero dijo: ‘voy a ser abogado’ y se hizo abogado, luego dijo voy a ser empresario, de ahí se hizo diputado, luego se metió a ‘Big Brother’ que fue un escándalo, luego boxeador, todo lo que él quería hacer. Vivió un nivel impresionante”, declaró a Gustavo Adolfo Infante.

La participación de Kahwagi en Big Brother VIP fue especialmente mediática porque en ese momento era diputado federal y solicitó licencia para participar en el reality. En la tercera edición del programa, transmitida en 2004, terminó entre los tres primeros lugares.

Tras conocer la noticia de su muerte, Palazuelos recurrió a las redes sociales para despedirlo públicamente y referirse a él como su “hermano querido”.

Hasta el momento, la familia no ha difundido públicamente detalles sobre los servicios funerarios.

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