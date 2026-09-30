Exclusiva: Roberto Palazuelos, muy dolido tras el fallecimiento de su gran amigo Jorge Kahwagi

La muerte de Jorge Kahwagi Macari , anunciada este miércoles 30 de septiembre a los 58 años, llevó a Roberto Palazuelos a recordar públicamente su amistad que, de acuerdo con sus propias declaraciones, comenzó cuando ambos eran adolescentes y se mantuvo durante varias décadas.
Palazuelos fue una de las primeras figuras públicas en despedir al empresario, exboxeador y político. En Instagram publicó una fotografía antigua junto a Kahwagi y escribió: “Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido”. En el mismo mensaje expresó sus condolencias a la madre y a las hermanas de su amigo.