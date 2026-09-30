Exclusiva: Roberto Palazuelos, muy dolido tras el fallecimiento de su gran amigo Jorge Kahwagi

La amistad de Jorge Kahwagi y Roberto Palazuelos

Tras lamentar la noticia, Palazuelos confesó a Quién el gran cariño que tuvo por el empresario, a quien conoció cuando tenían alrededor de 14 años y vivían en El Pedregal, en Ciudad de México.

“Fue mi amigo desde los 14 años. Él iba en primero de secundaria, yo en segundo”, contó el empresario y actor a Quién. Aunque estudiaban en escuelas distintas —Kahwagi en el CEYCA y Palazuelos en el Green Hills, en el Pedregal— iniciaron una amistad que mantuvieron por décadas.

En aquellos años también compartían un grupo cercano de amigos. “Éramos el trío con Cavalan Macari, su primo hermano, hijo del hermano de su mamá, Sonja Macari”, recordó Palazuelos, al hablar de aquella etapa de su vida.

La noticia de su muerte, dijo, lo dejó profundamente triste. “Ando muy triste, era un tipo muy especial, un tipo muy espléndido”, expresó. Para Palazuelos, esa generosidad era precisamente una de las características que más definían a su amigo: “Creo que la persona más espléndida que he conocido en la vida”.

“Lo vamos a extrañar mucho”, añadió.