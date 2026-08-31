Lionel Messi anuncia su retiro de la selección de Argentina

El fin de la carrera internacional del crack, de 39 años, tiene lugar a tres semanas de la muerte de Jorge Messi, padre, representante y pieza angular en la carrera del ahora excapitán de la Albiceleste.

Con un "gracias Dios por hacerme argentino", Messi anunció su retiro de la Albiceleste en una emotiva carta de puño y letra fotografiada y publicada en su cuenta de Instagram.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", escribió.

El Diez pone fin de esta manera a 21 años de representar a su país, con el que ganó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, así como la Finalissima de 2022.

En total jugó por el combinado nacional en 207 partidos y marcó 125 goles, que lo convirtieron en el goleador histórico del equipo alguna vez defendido por Diego Armando Maradona.

"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", sostuvo Messi.