Jim Carrey se casa con su novia Min Ah, 31 años menor, en una ceremonia privada

Jim Carrey se casa con Min Ah en una ceremonia privada

La noticia llega unos meses después de que Jim Carrey y Min Ah aparecieran juntos públicamente en los Premios César, en Francia donde recibió un reconocimiento honorífico. Aquella noche, el actor se refirió a Min como su “sublime compañera” durante un discurso en francés, dejando ver por primera vez ante el público la importancia que tiene en su vida.

Hasta entonces, ambos habían mantenido su romance lejos de los reflectores y eran pocas las ocasiones en las que se les había visto juntos públicamente.



Jane Erin Carrey, Jim Carrey, Min Ah y Jackson Riley (Getty Images)

Durante la ceremonia de los César, Jim también dedicó parte de su discurso a agradecer a las personas importantes en su vida. El actor mencionó a su hija Jane, a su nieto Jackson y a Min Ah, quien lo acompañó en aquella noche.

“Gracias a mi maravillosa familia, a mi hija Jane y a mi nieto Jackson. Los amo ahora y siempre. Gracias a mi sublime compañera, Min Ah”, dijo en francés, mientras su hija, su nieto y su pareja recibían los aplausos del público.

Carrey también aprovechó aquel momento para expresar directamente sus sentimientos hacia ella: “Te amo, Min Ah. Y finalmente, gracias al hombre más divertido que he conocido: mi padre, Percy Joseph Carrey, quien me enseñó el valor del amor, la generosidad y la risa”.

Aunque su primera aparición pública como pareja ocurrió en 2026, Jim Carrey y Min Ah ya habían sido fotografiados juntos años antes. En febrero de 2022 fueron vistos al salir de un espectáculo de comedia benéfico presentado por Judd Apatow en Los Ángeles.