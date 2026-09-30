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Así era la casa de Jorge Kahwagi que alguna vez abrió para Quién

Jorge Kahwagi nos invitó en 2009 a conocer su casa recién remodelada. Entre cojines Fendi y un área de alberca para las fiestas así vive el también boxeador.
mié 30 septiembre 2026 09:00 AM
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El polémico empresario y político nos invitó en 2009 a conocer su casa recien remodelada. Entre cojines Fendi y un área de alberca para las fiestas así vive el también boxeador.
El polémico empresario y político nos invitó en 2009 a conocer su casa recien remodelada. Entre cojines Fendi y un área de alberca para las fiestas así vive el también boxeador. (Jaime Martín)

Esta entrevista se publicó orginalmente en la versión impresa 182 de Quién, Jorge Kahwagi nos habló de lo mucho que disfruto remodelar su casa.

Sobre un terreno de 2 mil metros se edifica la construcción de 5 mil 300 metros cuadrados en la que habita Jorge Kahwagi Macari. Vive ahí desde hace siete años, sin embargo en enero de 2008 le surgió la inquietud por remodelar y redecorar su hogar. Su entonces novia Marlene Favela, su primo Pedro Macari y él mismo fueron quienes le dieron vida a este proyecto, el cual les tomó aproximadamente siete meses finalizar.

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Así era la casa de Jorge Kahwagi

"Quería algo menos sobrio, más divertido y más loco", nos dijo Kahwagi. Él, adquirió muebles y objetos de decoración en Nueva York, Miami, Los Ángeles, algunos otros en Europa y Asia y hasta una que otra cosa de la Lagunilla y de Galerías El Triunfo.

Jorge tiene un bartender de planta para consentir a sus invitados todo el día.
Jorge tiene un bartender de planta para consentir a sus invitados todo el día. (Jaime Martín)

Efectivamente logró ese toque original y ecléctico: al entrar a la casa se tiene la sensación de estar en un templo hindú con puertas tailandesas con enormes budas y elefantes de marfil, o que se está en un antro barroco y, es que, de repente la atmósfera transporta a una sala a go-gó de los sesenta con lámparas de Swarovski, cojines Fendi rosados y un libro de David LaChapelle sobre la mesa. Otros escenarios son psicodélicos o tienen un toque más dark como dentro de un castillo antiguo.

El bar es del diseñador Philippe Starck. Arriba una escultura de Anuar Maauad.
El bar es del diseñador Philippe Starck. Arriba una escultura de Anuar Maauad. (Jaime Martín)

Hay arte por todos lados, algunas esculturas de Jorge Marín y una de Botero. Incorporó también obras de artistas contemporáneos como Sara Modiano, Anuar Maauad y Ernesto Cruz Orozco.

Y tiene hasta lo que menos se puede uno imaginar: tres caballos enanos como mascota que se encuentran en el potrero en la entrada de la casa, y que responden a los nombres de Claudio, Maclovia y Jacinto.

Este refugio cuenta hasta con servicio de bar las 24 horas en la reluciente barra negra de Philippe Starck -el reconocido diseñador francés- con un bartender que no deja que alguien termine su bebida cuando ya está ofreciendo otra.

El comedor es alemán y tiene un premio de diseño. Lo compró en Los Ángeles.
El comedor es alemán y tiene un premio de diseño. Lo compró en Los Ángeles. (Jaime Martín)

También hay un cocinero que cumple todos los antojos del excelente anfitrión y de sus continuos invitados y un mesero de planta. Y es que se necesita mucha gente para atender todas las áreas repartidas en los cuatro pisos de la residencia. Hay seis recámaras, la suya cuenta con jacuzzi y un enorme guardarropa, así como cuatro diferentes salas -aparte de la de tele-, biblioteca, oficina, alberca, gimnasio y grandes lobbys, entre otras áreas.

FANTASMAGÓRICA. Esta escultura colgada en el comedor es de la colombiana Sara Modiano.
FANTASMAGÓRICA. Esta escultura colgada en el comedor es de la colombiana Sara Modiano. (Jaime Martín)

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Jorge Kahwagi era creyente de la virgen de Guadalupe

En la zona de la alberca destacan las camas con cabeceras en forma de cruz y un altar con varios santos, una Virgen de Guadalupe y un saco de boxeo con la imagen de un Jesucristo crucificado, entre otras imágenes religiosas. "Soy muy creyente, me gusta la Virgen y cómo se ve el altar, medio kitsch".

Tiene una bailarina del escultor y pintor colombiano Fernando Botero.
Tiene una bailarina del escultor y pintor colombiano Fernando Botero. (Jaime Martín)

Sus áreas favoritas son precisamente la de la alberca, donde asegura que es uno de los principales puntos para hacer grandes fiestas; la salita vip que está dentro de un privado; y el gimnasio, que cuenta con ring de box, y que ocupa diariamente por unas dos o tres horas con entrenador personal. También disfruta mucho leer y ver películas.

DEVOTO. En la alberca hay un altar con una Virgen de Guadalupe y un saco de boxeo con un Cristo, entre otros.
DEVOTO. En la alberca hay un altar con una Virgen de Guadalupe y un saco de boxeo con un Cristo, entre otros. (Jaime Martín)

Y aunque es poco el tiempo que Jorge está aquí debido a su apretada agenda, la disfruta enormemente y trata por lo menos de llegar a comer o a cenar en ella todos los días.

RECEPCIÓN ZEN. En la entrada hay un gran Buda de marfil sobre agua que vigila la puerta principal.
RECEPCIÓN ZEN. En la entrada hay un gran Buda de marfil sobre agua que vigila la puerta principal. (Jaime Martín)

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