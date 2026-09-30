Así era la casa de Jorge Kahwagi que alguna vez abrió para Quién

Así era la casa de Jorge Kahwagi

"Quería algo menos sobrio, más divertido y más loco", nos dijo Kahwagi. Él, adquirió muebles y objetos de decoración en Nueva York, Miami, Los Ángeles, algunos otros en Europa y Asia y hasta una que otra cosa de la Lagunilla y de Galerías El Triunfo.



Jorge tiene un bartender de planta para consentir a sus invitados todo el día. (Jaime Martín)

Efectivamente logró ese toque original y ecléctico: al entrar a la casa se tiene la sensación de estar en un templo hindú con puertas tailandesas con enormes budas y elefantes de marfil, o que se está en un antro barroco y, es que, de repente la atmósfera transporta a una sala a go-gó de los sesenta con lámparas de Swarovski, cojines Fendi rosados y un libro de David LaChapelle sobre la mesa. Otros escenarios son psicodélicos o tienen un toque más dark como dentro de un castillo antiguo.



El bar es del diseñador Philippe Starck. Arriba una escultura de Anuar Maauad. (Jaime Martín)

Hay arte por todos lados, algunas esculturas de Jorge Marín y una de Botero. Incorporó también obras de artistas contemporáneos como Sara Modiano, Anuar Maauad y Ernesto Cruz Orozco.

Y tiene hasta lo que menos se puede uno imaginar: tres caballos enanos como mascota que se encuentran en el potrero en la entrada de la casa, y que responden a los nombres de Claudio, Maclovia y Jacinto.

Este refugio cuenta hasta con servicio de bar las 24 horas en la reluciente barra negra de Philippe Starck -el reconocido diseñador francés- con un bartender que no deja que alguien termine su bebida cuando ya está ofreciendo otra.



El comedor es alemán y tiene un premio de diseño. Lo compró en Los Ángeles. (Jaime Martín)

También hay un cocinero que cumple todos los antojos del excelente anfitrión y de sus continuos invitados y un mesero de planta. Y es que se necesita mucha gente para atender todas las áreas repartidas en los cuatro pisos de la residencia. Hay seis recámaras, la suya cuenta con jacuzzi y un enorme guardarropa, así como cuatro diferentes salas -aparte de la de tele-, biblioteca, oficina, alberca, gimnasio y grandes lobbys, entre otras áreas.

