Joy Huerta vivió un momento muy emotivo durante la presentación de Jesse & Joy en Santiago de Chile, donde reconoció que los últimos días han sido difíciles y que todavía intenta procesar todo lo que ha ocurrido alrededor del dúo, luego de que, Jesse anunciara que se tomaría una pausa y presentó además Jesse and the Supernovas.
Los mensajes que Jessie y Joy dieron en su concierto juntos
Joy Huerta habla de los días difíciles tras la salida de Jesse
Frente al público, Joy Huerta dejó de lado por unos momentos la música para agradecer el cariño que ha recibido de sus seguidores. Con la voz entrecortada, explicó que subir al escenario también le permite recibir algo que va más allá de los aplausos, el amor de quienes han acompañado su carrera durante años.
“No les voy a mentir, han sido unos días muy raros. Han sido unos días difíciles. Han sido unos días que yo personalmente sigo sin entender”.
La intérprete continuó hablando con el público y reconoció que, aunque suele pensar que es ella quien entrega algo cuando se presenta ante sus seguidores, recientemente entendió que también recibe mucho de ellos.
“Pero les quiero decir una cosa que me ha quedado muy clara y es: yo cuando me paro aquí en el escenario, no solamente les estoy entregando el alma, no solamente les estoy entregando mi voz. Yo acabo de darme cuenta hace poco que también yo vengo a recibir y yo vengo a recibir el amor de todos ustedes”, dijo al borde del llanto.
Joy aseguró que ese cariño tiene un valor especial para ella en medio de las circunstancias que ha enfrentado en los últimos días y prometió entregarse por completo durante la presentación.
“Y eso, para mí, no tiene, no tiene precio. Y ante todo lo que ha pasado en los últimos días, solo quiero que sepan que los amo con todo mi ser, que los amo con toda mi alma. Y esta noche yo pienso darles la mejor noche de sus vidas y que sea una noche inolvidable”.
La cantante también dedicó unas palabras a todas las personas que forman parte de la familia de Jesse & Joy, desde quienes aparecen sobre el escenario hasta quienes trabajan detrás de él.
“Agradezco a cada una de las personas que hacen parte de esta familia, Jesse & Joy, que son las primeras personas aquí enfrente, que son todas las personas hasta allá atrás, las personas allá arriba. Que son cada persona en este escenario. Y quiero agradecerles por venir como son”.
Jesse Huerta recuerda cómo comenzó el sueño de Jesse & Joy
Durante el concierto, Jesse Huerta también tomó el micrófono para hablar con los asistentes y recordar los primeros años del proyecto musical que comparte con su hermana.
El cantante pidió al público mirar hacia distintos puntos del recinto y pensar en el lugar donde comenzó la historia que los llevó hasta ese escenario en Chile.
“Necesito que todos, absolutamente todos, volteen a espaldas suyas. Volteen hacia allá, volteen hacia el escenario, al costado del escenario. Y solo imagínense que este sueño empezó en la sala de nuestra casa con guitarras prestadas, sin pensar algún día que íbamos a salir de la sala de casa y hoy estamos aquí en Santiago de Chile viviendo este sueño, compartiendo con todos ustedes”.
Jesse destacó el vínculo que han construido con sus seguidores a lo largo de más de dos décadas y aseguró que las canciones que han creado juntos permanecerán como parte de esa historia.
“Nuestros sueños que hicieron eco de amor hasta acá y que ahora les han gustado el cariño, todo el amor. Y nada va a borrar lo que hemos construido juntos. Y nuestras canciones siempre van a vivir en nosotros y todos ustedes. Somos Jesse y Joy, Chile. Queremos darles la mejor noche de nuestras vidas”.
¿Por qué Jesse Huerta se alejó temporalmente de Jesse & Joy?
El momento que vivieron los hermanos en Santiago de Chile ocurre después del anuncio que Jesse hizo el pasado 15 de septiembre, cuando informó que se tomaría una pausa de Jesse & Joy una vez que cumpliera con los compromisos que el dúo ya tenía programados.
El músico explicó que necesitaba dedicar tiempo a su familia, cuidar de sí mismo y darse un respiro después de más de 20 años de trayectoria. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y dividió opiniones después de que Joy contara que se enteró de la decisión apenas 20 minutos antes de que se hiciera pública.
Aunque la cantante dijo respetar las razones de su hermano, también confirmó que continuaría cumpliendo con los compromisos profesionales que Jesse & Joy ya tenía establecidos.
A pocos días de aquel anuncio, Jesse presentó además Jesse and the Supernovas, su nuevo proyecto musical, junto con el próximo álbum Sombrero. Ante las dudas que surgieron entre sus seguidores, el cantante aclaró que este proyecto ya estaba planeado desde meses antes y que no nació como consecuencia de su pausa de Jesse & Joy.