Jesse Huerta comparte inesperadas fotos junto a Joy Huerta tras la polémica por su separación

El momento llega apenas unos días después de que Jesse anunciara que se alejará del proyecto musical que construyó con su hermana durante más de dos décadas, una decisión que provocó confusión entre sus seguidores y que Joy reconoció que también la tomó por sorpresa.

La presentación de Toronto, el pasado 18 de septiembre, formaba parte de la gira que ambos ya tenían programada antes de que Jesse anunciara su pausa.

Días después, Jesse compartió posteriormente fotografías del concierto en sus redes sociales y mostró una imagen que rápidamente llamó la atención: él y Joy abrazados sobre el escenario.



La postal resulta particularmente significativa después de los días de tensión pública que atravesaron. Aunque el anuncio de Jesse no planteó una ruptura familiar, su ausencia en una conferencia de prensa en la que Joy habló sobre el futuro del dúo alimentó las especulaciones sobre una posible distancia entre los hermanos.

El reencuentro sobre el escenario, sin embargo, muestra que ambos continúan cumpliendo juntos los compromisos que tenían previamente establecidos.

