Después de una semana marcada por declaraciones, lágrimas y dudas sobre el futuro de Jesse & Joy, Jesse Huerta y Joy Huerta volvieron a compartir escenario en Canadá. El reencuentro ocurrió el pasado 18 de septiembre durante el concierto que los hermanos ofrecieron en el Queen Elizabeth Theatre de Toronto, donde incluso protagonizaron un abrazo frente al público.
Jesse Huerta comparte inesperadas fotos junto a Joy Huerta tras la polémica por su separación
Además lee:
Jesse Huerta comparte inesperadas fotos junto a Joy Huerta tras la polémica por su separación
El momento llega apenas unos días después de que Jesse anunciara que se alejará del proyecto musical que construyó con su hermana durante más de dos décadas, una decisión que provocó confusión entre sus seguidores y que Joy reconoció que también la tomó por sorpresa.
La presentación de Toronto, el pasado 18 de septiembre, formaba parte de la gira que ambos ya tenían programada antes de que Jesse anunciara su pausa.
Días después, Jesse compartió posteriormente fotografías del concierto en sus redes sociales y mostró una imagen que rápidamente llamó la atención: él y Joy abrazados sobre el escenario.
La postal resulta particularmente significativa después de los días de tensión pública que atravesaron. Aunque el anuncio de Jesse no planteó una ruptura familiar, su ausencia en una conferencia de prensa en la que Joy habló sobre el futuro del dúo alimentó las especulaciones sobre una posible distancia entre los hermanos.
El reencuentro sobre el escenario, sin embargo, muestra que ambos continúan cumpliendo juntos los compromisos que tenían previamente establecidos.
Joy se enteró de la decisión de Jesse poco antes del anuncio
La incertidumbre comenzó el 15 de septiembre, cuando Jesse comunicó que tomaría una pausa de Jesse & Joy para concentrarse en su familia, su música y su bienestar personal.
Días después, Joy habló públicamente sobre la decisión y reveló que se había enterado de los planes de su hermano apenas 20 minutos antes de que el anuncio se hiciera público.
Durante aquella conferencia, la cantante no ocultó lo difícil que estaba siendo procesar la situación. “No está aquí la persona con la que construí todo esto”, dijo entre lágrimas, mientras explicaba que respetaba las razones de Jesse aunque no podía hablar por él.
La cantante también dejó claro que no tenía intención de abandonar los escenarios. Poco después confirmó que Jesse & Joy continuará como proyecto, incluso durante la nueva etapa en la que Jesse ya no estará presente.