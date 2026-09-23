Jesse Huerta reacciona a la decisión de Joy de continuar sola con Jesse & Joy

A través de su mensaje, Jesse quiso evitar interpretaciones sobre su decisión de no acompañar a Joy durante el encuentro con los medios, especialmente después de que la cantante tuviera que hablar sola sobre lo que ocurrirá con el dúo.

"Quiero aclarar algo con mucho cariño y con el respeto que siempre he tenido a nuestro público y para los medios para evitar cualquier confusión. Como compartí desde un principio estaré cumpliendo con todos mis compromisos confirmados de Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre", aseguró.



Mensaje de Jesse Huerta (Instagram)

El músico también puntualizó que su ausencia en la conferencia no fue una decisión tomada de último momento, pues su equipo había sido informado previamente: "Nuestro equipo estaba informado previamente de que no participaría en la conferencia de prensa, ni estaré en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional", recalcó.

Jesse había explicado anteriormente que necesitaba hacer una pausa de un proyecto al que ha dedicado buena parte de su vida. Ahora reiteró que se trata de una decisión relacionada con su bienestar personal y no de un alejamiento afectivo de su hermana.

"Mi hermana ha tenido siempre y siempre tendrá todo mi amor y mi apoyo en lo que decida hacer y las canciones de Jesse & Joy siempre serán parte de mí y de todos nosotros y sé que siempre estarán ahí para apoyarla a ella y a mí en nuestros caminos"

El cantante reconoció que tomar distancia de Jesse & Joy no ha sido sencillo, especialmente por todo lo que el dúo representa en su vida profesional y personal: "Créanme que si esta decisión no fuera necesaria no me alejaría de algo tan hermoso, de todas nuestras canciones y de algo a lo que le he dedicado más de la mitad de mi vida y con todo mi amor poniéndolo siempre antes que a mí, esta decisión la tomo con urgencia de mi bienestar y con todo el dolor de mi ser".

Para cerrar su mensaje, Jesse recurrió a una de las frases más reconocibles de las canciones que forman parte de la historia del dúo: “Gracias por tanto amor y por acompañarnos durante todos estos años, les amo hasta el espacio sideral y más allá”.