Jesse Huerta reacciona a la decisión de Joy de continuar sola con Jesse & Joy

Joy Huerta confirma que continuará con Jesse & Joy
La aclaración de Jesse llegó después de que en la conferencia de prensa Joy se presentara sola frente a los medios de comunicación y hablará de lo que significa continuar sin su hermano en el escenario.
“No está aquí la persona con la que construí todo esto. Tengo que procesar que no sé qué va a pasar, si van a llegar diez mil personas, si van a llegar diez o si va a llegar una. Pero sé que voy a salir a cantar para la persona que esté ahí”, dijo Joy durante el encuentro con la prensa.
"Amor profundamente a mi hermano, respeto su decisión y voy a apoyarle en cada paso, pero también amo profundamente a mi público y amo lo que he construido a lo largo de 20 años. Han sido días muy difíciles, pero decido continuar. Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes", agregó.
Joy también aseguró que el nombre de Jesse & Joy trasciende a los dos hermanos y representa a todas las personas que han contribuido a construir la historia del dúo: “Jesse y Joy no es Jesse y Joy, Jesse y Joy es la última persona que está allá atrás... y el equipo que hace esto posible”, afirmó al reconocer el trabajo de quienes han acompañado su trayectoria.
Después de la conferencia de prensa, la cuenta oficial de Instagram de Jesse & Joy informó que ambos cumplirán con los compromisos que tienen programados hasta el 5 de diciembre. A partir de entonces, Joy continuará al frente del proyecto y mantendrá las fechas previstas para 2026 y 2027.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, la cantante explicó que todavía intenta asimilar lo ocurrido y reconoció el temor que le provoca esta nueva etapa, aunque reiteró su decisión de seguir adelante:
"Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas. Y si soy completamente honesta, me muero de miedo. Pero hay algo que sí sé: No puedo volver a callar mi voz. Hace más de 21 años empezamos a construir algo que hace mucho dejó de pertenecernos solamente a nosotros. Estas canciones se hicieron parte de sus historias y ustedes se volvieron parte de la mía. Por eso he decidido continuar con Jesse & Joy. Voy a salir a entregarles mi voz el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, así como en todas las fechas y compromisos que ya tenemos previstos para este año y el 2027. No sé exactamente cómo se verá lo que viene. Lo que sí sé es cómo quiero vivirlo: honrando nuestra historia, honrando estas canciones, honrando a todas las personas que han trabajado a nuestro lado durante tantos años y, sobre todo, honrándolos a ustedes. En Montreal les dije que el escenario siempre va a tener dos micrófonos. Y así será. Tengo miedo, sí. Pero aquí estoy. Y mientras ustedes quieran seguir cantando conmigo, yo voy a seguir cantando con ustedes. Nos vemos en el escenario", posteó.