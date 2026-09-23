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Espectáculos

Jesse Huerta reacciona a la decisión de Joy de continuar sola con Jesse & Joy

Jesse Huerta, integrante de Jesse & Joy, explicó que su equipo sabía desde antes que no acudiría a la conferencia y reiteró que su hermana Joy tiene todo su apoyo.
mié 23 septiembre 2026 08:27 AM
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Jesse & Joy
Jesse & Joy (Getty Images)

Horas después de que Joy Huerta enfrentara sola a la prensa y entre lágrimas hablara sobre el futuro de Jesse & Joy, Jesse Huerta publicó un comunicado para aclarar las razones de su ausencia y precisar que su decisión de tomar distancia del proyecto no representa un conflicto con su hermana.

El cantante explicó que su equipo sabía desde antes que no acudiría a la conferencia de prensa que se realizó el martes y confirmó que tampoco estará en la presentación programada para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional. Su ausencia forma parte de la pausa personal que anunció semanas atrás.

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Jesse Huerta reacciona a la decisión de Joy de continuar sola con Jesse & Joy

A través de su mensaje, Jesse quiso evitar interpretaciones sobre su decisión de no acompañar a Joy durante el encuentro con los medios, especialmente después de que la cantante tuviera que hablar sola sobre lo que ocurrirá con el dúo.

"Quiero aclarar algo con mucho cariño y con el respeto que siempre he tenido a nuestro público y para los medios para evitar cualquier confusión. Como compartí desde un principio estaré cumpliendo con todos mis compromisos confirmados de Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre", aseguró.

Jesse Huerta
Mensaje de Jesse Huerta (Instagram)

El músico también puntualizó que su ausencia en la conferencia no fue una decisión tomada de último momento, pues su equipo había sido informado previamente: "Nuestro equipo estaba informado previamente de que no participaría en la conferencia de prensa, ni estaré en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional", recalcó.

Jesse había explicado anteriormente que necesitaba hacer una pausa de un proyecto al que ha dedicado buena parte de su vida. Ahora reiteró que se trata de una decisión relacionada con su bienestar personal y no de un alejamiento afectivo de su hermana.

"Mi hermana ha tenido siempre y siempre tendrá todo mi amor y mi apoyo en lo que decida hacer y las canciones de Jesse & Joy siempre serán parte de mí y de todos nosotros y sé que siempre estarán ahí para apoyarla a ella y a mí en nuestros caminos"

El cantante reconoció que tomar distancia de Jesse & Joy no ha sido sencillo, especialmente por todo lo que el dúo representa en su vida profesional y personal: "Créanme que si esta decisión no fuera necesaria no me alejaría de algo tan hermoso, de todas nuestras canciones y de algo a lo que le he dedicado más de la mitad de mi vida y con todo mi amor poniéndolo siempre antes que a mí, esta decisión la tomo con urgencia de mi bienestar y con todo el dolor de mi ser".

Para cerrar su mensaje, Jesse recurrió a una de las frases más reconocibles de las canciones que forman parte de la historia del dúo: “Gracias por tanto amor y por acompañarnos durante todos estos años, les amo hasta el espacio sideral y más allá”.

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Joy Huerta confirma que continuará con Jesse & Joy

La aclaración de Jesse llegó después de que en la conferencia de prensa Joy se presentara sola frente a los medios de comunicación y hablará de lo que significa continuar sin su hermano en el escenario.

“No está aquí la persona con la que construí todo esto. Tengo que procesar que no sé qué va a pasar, si van a llegar diez mil personas, si van a llegar diez o si va a llegar una. Pero sé que voy a salir a cantar para la persona que esté ahí”, dijo Joy durante el encuentro con la prensa.


"Amor profundamente a mi hermano, respeto su decisión y voy a apoyarle en cada paso, pero también amo profundamente a mi público y amo lo que he construido a lo largo de 20 años. Han sido días muy difíciles, pero decido continuar. Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes", agregó.

Joy también aseguró que el nombre de Jesse & Joy trasciende a los dos hermanos y representa a todas las personas que han contribuido a construir la historia del dúo: “Jesse y Joy no es Jesse y Joy, Jesse y Joy es la última persona que está allá atrás... y el equipo que hace esto posible”, afirmó al reconocer el trabajo de quienes han acompañado su trayectoria.

Después de la conferencia de prensa, la cuenta oficial de Instagram de Jesse & Joy informó que ambos cumplirán con los compromisos que tienen programados hasta el 5 de diciembre. A partir de entonces, Joy continuará al frente del proyecto y mantendrá las fechas previstas para 2026 y 2027.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la cantante explicó que todavía intenta asimilar lo ocurrido y reconoció el temor que le provoca esta nueva etapa, aunque reiteró su decisión de seguir adelante:

"Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas. Y si soy completamente honesta, me muero de miedo. Pero hay algo que sí sé: No puedo volver a callar mi voz. Hace más de 21 años empezamos a construir algo que hace mucho dejó de pertenecernos solamente a nosotros. Estas canciones se hicieron parte de sus historias y ustedes se volvieron parte de la mía. Por eso he decidido continuar con Jesse & Joy. Voy a salir a entregarles mi voz el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, así como en todas las fechas y compromisos que ya tenemos previstos para este año y el 2027. No sé exactamente cómo se verá lo que viene. Lo que sí sé es cómo quiero vivirlo: honrando nuestra historia, honrando estas canciones, honrando a todas las personas que han trabajado a nuestro lado durante tantos años y, sobre todo, honrándolos a ustedes. En Montreal les dije que el escenario siempre va a tener dos micrófonos. Y así será. Tengo miedo, sí. Pero aquí estoy. Y mientras ustedes quieran seguir cantando conmigo, yo voy a seguir cantando con ustedes. Nos vemos en el escenario", posteó.

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