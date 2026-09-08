Ocho años después, Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann y su hija vuelven juntos a Hawái: 'Es nuestro lugar feliz'

Aislinn y Mauricio vuelven a Hawái ocho años después

Aislinn Derbez publicó en Instagram un collage en el que comparó una imagen tomada en 2018 con otra de su reciente viaje a Hawái en 2026. La frase que acompañó la publicación resumió el significado del destino para los tres: “Hawái es nuestro lugar feliz”.

En las imágenes aparecen disfrutando de la playa, caminando junto al mar y compartiendo momentos con Kailani, quien hoy tiene ocho años. La actriz incluso invitó a sus seguidores a deslizar para descubrir el antes y el después de la misma escena, separada por casi una década.

Desde que anunciaron su separación en marzo de 2020, Aislinn y Mauricio han construido una de las dinámicas de coparentalidad más sólidas del medio. Ambos han hablado abiertamente sobre el trabajo personal que implicó transformar su matrimonio en una amistad, siempre poniendo a Kailani en el centro de sus decisiones.

Esa cercanía quedó en evidencia durante la promoción de Hasta el fin del mundo, la comedia romántica que protagonizaron juntos varios años después de divorciarse. Las inevitables preguntas sobre un posible regreso no tardaron en aparecer.



Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez viajaron juntos a Hawái. (Instagram)

En entrevista con Quién, Aislinn fue clara al explicar por qué hoy pueden trabajar juntos con tanta naturalidad: “Nos llevamos mucho mejor que cuando éramos pareja. Hay muchísimo amor, muchísimo respeto y hemos encontrado una forma muy bonita de ser familia”.