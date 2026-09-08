Ocho años después de una de sus postales familiares más recordadas, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez volvieron a Hawái junto a su hija Kailani. Aunque ambos han insistido en que su relación es únicamente familiar, las nuevas fotografías compartidas por la actriz bastaron para que sus seguidores revivieran las especulaciones sobre una posible reconciliación.
Ocho años después, Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann y su hija vuelven juntos a Hawái: 'Es nuestro lugar feliz'
Ocho años después de una de sus postales familiares más recordadas, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez volvieron a Hawái junto a su hija Kailani. Aunque ambos han insistido en que su relación es únicamente familiar, las nuevas fotografías compartidas por la actriz bastaron para que sus seguidores revivieran las especulaciones sobre una posible reconciliación.
Aislinn y Mauricio vuelven a Hawái ocho años después
Aislinn Derbez publicó en Instagram un collage en el que comparó una imagen tomada en 2018 con otra de su reciente viaje a Hawái en 2026. La frase que acompañó la publicación resumió el significado del destino para los tres: “Hawái es nuestro lugar feliz”.
En las imágenes aparecen disfrutando de la playa, caminando junto al mar y compartiendo momentos con Kailani, quien hoy tiene ocho años. La actriz incluso invitó a sus seguidores a deslizar para descubrir el antes y el después de la misma escena, separada por casi una década.
Desde que anunciaron su separación en marzo de 2020, Aislinn y Mauricio han construido una de las dinámicas de coparentalidad más sólidas del medio. Ambos han hablado abiertamente sobre el trabajo personal que implicó transformar su matrimonio en una amistad, siempre poniendo a Kailani en el centro de sus decisiones.
Esa cercanía quedó en evidencia durante la promoción de Hasta el fin del mundo, la comedia romántica que protagonizaron juntos varios años después de divorciarse. Las inevitables preguntas sobre un posible regreso no tardaron en aparecer.
En entrevista con Quién, Aislinn fue clara al explicar por qué hoy pueden trabajar juntos con tanta naturalidad: “Nos llevamos mucho mejor que cuando éramos pareja. Hay muchísimo amor, muchísimo respeto y hemos encontrado una forma muy bonita de ser familia”.
Mauricio coincidió con esa visión y aseguró a Quién que el vínculo entre ambos evolucionó hacia un lugar más sano: “Somos familia para siempre. Lo más importante es que Kai vea a unos papás que se quieren, se respetan y disfrutan estar juntos”.
¿Hay reconciliación entre Aislinn y Mauricio?
Las fotografías desde Hawái han desatado cientos de comentarios celebrando la posibilidad de que vuelvan como pareja. Sin embargo, ni Aislinn ni Mauricio han confirmado que exista una relación sentimental más allá de la que mantienen como padres de Kailani.