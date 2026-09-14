Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann más unidos que nunca, ahora en Las Vegas

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann avivan rumores de reconciliación

En videos compartidos por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en redes sociales aparecen juntos y disfrutando de la presentación. La manera en que convivieron llevó a algunos usuarios a pensar que entre ellos podría existir algo más que una relación cordial como exesposos.

A las imágenes del concierto se sumaron fotografías y videos que el actor publicó en Instagram sobre su visita a Las Vegas. Sin embargo, el detalle que más comentarios generó fue que ambos llevaban sus respectivos anillos de casados, aunque no en los dedos, sino en collares.



Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en el concierto de Carín León en Las Vegas (Instagram)

Durante el espectáculo, algunos fans se acercaron a los actores para pedirles fotografías. En una de esas grabaciones se observa que Mauricio retira su mano de la pierna de Aislinn cuando nota que está siendo captado por una cámara, situación que rápidamente fue interpretada como una señal de cercanía entre ambos.

Otro video muestra a la expareja entrando al hotel Fontainebleau de Las Vegas, donde aparentemente se hospedaban. En las imágenes, Mauricio camina detrás de Aislinn y la abraza por la espalda mientras avanzan hacia el interior del lugar.