Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a despertar sospechas sobre una posible reconciliación después de coincidir en el concierto que Carín León ofreció en The Sphere de Las Vegas. La cercanía que mostraron durante el espectáculo, así como algunos momentos captados fuera de la arena, volvieron a poner bajo la lupa la relación actual entre los actores.
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann más unidos que nunca, ahora en Las Vegas
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann avivan rumores de reconciliación
En videos compartidos por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann en redes sociales aparecen juntos y disfrutando de la presentación. La manera en que convivieron llevó a algunos usuarios a pensar que entre ellos podría existir algo más que una relación cordial como exesposos.
A las imágenes del concierto se sumaron fotografías y videos que el actor publicó en Instagram sobre su visita a Las Vegas. Sin embargo, el detalle que más comentarios generó fue que ambos llevaban sus respectivos anillos de casados, aunque no en los dedos, sino en collares.
Durante el espectáculo, algunos fans se acercaron a los actores para pedirles fotografías. En una de esas grabaciones se observa que Mauricio retira su mano de la pierna de Aislinn cuando nota que está siendo captado por una cámara, situación que rápidamente fue interpretada como una señal de cercanía entre ambos.
Otro video muestra a la expareja entrando al hotel Fontainebleau de Las Vegas, donde aparentemente se hospedaban. En las imágenes, Mauricio camina detrás de Aislinn y la abraza por la espalda mientras avanzan hacia el interior del lugar.
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se niegan a confirmar una reconciliación
A su regreso a México, Mauricio Ochmann fue abordado por un grupo de reporteros en el aeropuerto, quienes le preguntaron por el concierto y por la naturaleza de su relación con Aislinn Derbez. El actor evitó confirmar directamente una reconciliación y respondió sobre la presentación de Carín León: “El concierto del sábado estuvo padrísimo”, dijo.
Cuando los medios insistieron sobre lo ocurrido durante el viaje, el actor solo se limitó a contestar: “Lo que pasa en Las Vegas ¿dónde se queda? ¿Dónde se queda?”. Después, él mismo respondió: “En Las Vegas”.
La declaración, lejos de aclarar las dudas, aumentó la curiosidad sobre lo que ambos pudieron haber vivido durante su estancia en la ciudad. Sobre el espectáculo, Ochmann agregó:
“Muy bien, la verdad es que la pasamos increíble y también estuvo Reik que le hizo padrísimo”.
Aislinn también fue cuestionada por los reporteros sobre el video en el que aparentemente Mauricio le toca la pierna. La actriz reaccionó con sorpresa y preguntó: “¿A poco me agarraba la pierna?”.
Más tarde, cuando le preguntaron si estos encuentros podían representar un acercamiento romántico, la actriz evitó confirmar o negar la posibilidad y respondió: “Acuérdense, Vegas, Vegas, Eso es eso pasó en Las Vegas. Cuídense. Bye. Cuídense, bye. Gracias”.
Por ahora, las declaraciones de ambos mantienen abierta la especulación. Aunque no han reconocido una reconciliación, sus respuestas evasivas y los momentos que compartieron en Las Vegas han llevado a sus seguidores a preguntarse si existe una nueva oportunidad para retomar su historia de amor.