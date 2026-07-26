Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez revelan cómo nació su historia de amor

Durante una entrevista con Yordi Rosado, el conductor comentó que probablemente la pareja se había conocido gracias a la película A la mala. Sin embargo, Mauricio Ochmann aclaró que su primer encuentro ocurrió mucho antes de compartir el set.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Santiago Ruisenor)

"No, no, yo sí la conocí antes, ella no se acuerda. Hay foto, hay evidencia".

El actor explicó que ambos coincidieron en un evento al que fueron invitados, aunque Aislinn no conserva ningún recuerdo de aquella ocasión. "Sí, claro".

Cuando Yordi le preguntó si desde ese primer encuentro sintió una atracción especial por la actriz, Ochmann no dudó en responder: "Claro".

Mauricio recordó que aquel día coincidieron durante la inauguración de un evento y confesó cuál fue su primera impresión al verla: "En un evento, no, digo, no voy a echar comerciales aquí, pero fuimos a un evento a cortar un listón cada quien y ahí nos…"

Y, al preguntarle qué pensó en ese momento, respondió entre risas: "Dije, wow. Dije, wow".