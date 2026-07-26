Los rumores sobre una posible reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez siguen dando de qué hablar. En medio de esas especulaciones, ambos recordaron cómo comenzó su historia de amor y revelaron que, aunque hoy comparten los mismos recuerdos, no coinciden en cuál fue la primera vez que se conocieron.
Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez revelan cómo nació su historia de amor
Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez revelan cómo nació su historia de amor
Durante una entrevista con Yordi Rosado, el conductor comentó que probablemente la pareja se había conocido gracias a la película A la mala. Sin embargo, Mauricio Ochmann aclaró que su primer encuentro ocurrió mucho antes de compartir el set.
"No, no, yo sí la conocí antes, ella no se acuerda. Hay foto, hay evidencia".
El actor explicó que ambos coincidieron en un evento al que fueron invitados, aunque Aislinn no conserva ningún recuerdo de aquella ocasión. "Sí, claro".
Cuando Yordi le preguntó si desde ese primer encuentro sintió una atracción especial por la actriz, Ochmann no dudó en responder: "Claro".
Mauricio recordó que aquel día coincidieron durante la inauguración de un evento y confesó cuál fue su primera impresión al verla: "En un evento, no, digo, no voy a echar comerciales aquí, pero fuimos a un evento a cortar un listón cada quien y ahí nos…"
Y, al preguntarle qué pensó en ese momento, respondió entre risas: "Dije, wow. Dije, wow".
Aislinn Derbez recuerda otro primer encuentro con Mauricio Ochmann
Para Aislinn Derbez , la historia comenzó de una forma distinta. La actriz explicó que cuando ocurrió ese supuesto primer encuentro ella tenía novio y, por esa razón, no recuerda haber conocido a Mauricio Ochmann: "Yo no estaba soltera. No me acuerdo de eso", reconoció la actriz.
Según contó, el momento que realmente marcó el inicio de su historia fue durante el casting de A la mala, donde sintió una conexión inmediata con el actor: "La primera vez que lo conocí fue en el casting y luego él me dijo: 'No es cierto, te conocí en ese evento'. Y yo: 'Claro, no hay manera que yo te haya conocido en ese evento porque cuando nos conocimos en el casting hubo una, pues sí, un flechazo así como de…'".
Mauricio intervino para recordar que, en ese momento, Aislinn todavía mantenía una relación sentimental: "Ahí todavía tenía novio".
La actriz explicó que la intensidad de ese encuentro la hizo pensar que todo se debía a la capacidad interpretativa de su compañero: "Nos vimos a los ojos y fue así como, ya sabes, y yo dije: 'No, bueno, es porque este hombre es excelente actor y me traspasó el alma'. Y ya después me di cuenta que pues sí, es un gran actor, pero también habían otras cosas".
Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez comenzaron su relación poco después de filmar A la mala. Se casaron en 2016, dos años más tarde nació su hija Kailani y, en 2020, anunciaron su separación. Desde entonces han mantenido una relación cercana como padres.