Así será ‘Aegon’s Conquest’, la película que expandirá el universo Game Of Thrones

Los fans de Game of Thrones finalmente tienen razones para celebrar: el universo creado por George R. R. Martin llegará a la pantalla grande con una nueva película titulada Game of Thrones: Aegon’s Conquest.
El proyecto fue confirmado por Warner Bros. durante CinemaCon 2026, marcando la primera incursión cinematográfica de la franquicia tras años dominando la televisión.
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¿De qué tratará
Aegon’s Conquest
?
La película explorará uno de los eventos más importantes en la historia de Westeros: la conquista de los Siete Reinos por parte de Aegon I Targaryen.
Este relato se sitúa siglos antes de los eventos de Game of Thrones y también antes de House of the Dragon, mostrando cómo Aegon, junto a sus hermanas Visenya y Rhaenys, unificó el continente con la ayuda de sus dragones.
Será una historia épica de guerra, poder y estrategia política, considerada el origen del dominio Targaryen en Westeros.
El equipo creativo detrás del proyecto
El guion estará a cargo de Beau Willimon, conocido por su trabajo en House of Cards y Andor.
Aunque aún no hay director ni elenco confirmados, el involucramiento de Willimon sugiere un enfoque político y dramático, más cercano al ADN original de la serie.
¿Cuándo se estrena la película?
Por ahora, la película no tiene fecha exacta de estreno, pero se proyecta para 2027 o después, lo que indica que aún está en etapas tempranas de desarrollo.
Esto significa que los fans deberán esperar, aunque todo apunta a una producción de gran escala comparable a franquicias como Dune.
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Un universo que no deja de crecer
El anuncio de Aegon’s Conquest confirma que el mundo de Westeros está más vivo que nunca.
Actualmente, la franquicia sigue expandiéndose con series como House of the Dragon y A Knight of the Seven Kingdoms, además de nuevos proyectos en desarrollo para televisión, teatro y ahora cine.
¿Por qué esta película es tan importante?
Más que un simple spin-off, Aegon’s Conquest representa un paso clave: llevar una de las sagas más influyentes de la televisión al cine.
Si logra capturar la escala épica de la historia original, podría redefinir el futuro de la franquicia y consolidar a Westeros como un universo transmedia al nivel de Star Wars o The Lord of the Rings.