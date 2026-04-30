Así será ‘Aegon’s Conquest’, la película que expandirá el universo Game Of Thrones

¿De qué tratará

Aegon’s Conquest

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La película explorará uno de los eventos más importantes en la historia de Westeros: la conquista de los Siete Reinos por parte de Aegon I Targaryen.

Este relato se sitúa siglos antes de los eventos de Game of Thrones y también antes de House of the Dragon, mostrando cómo Aegon, junto a sus hermanas Visenya y Rhaenys, unificó el continente con la ayuda de sus dragones.

Será una historia épica de guerra, poder y estrategia política, considerada el origen del dominio Targaryen en Westeros.

Emilie Clarke/John Bradley (HBO)

El equipo creativo detrás del proyecto

El guion estará a cargo de Beau Willimon, conocido por su trabajo en House of Cards y Andor.

Aunque aún no hay director ni elenco confirmados, el involucramiento de Willimon sugiere un enfoque político y dramático, más cercano al ADN original de la serie.

House of the Dragon, precuela de Game of Thrones (HBO MAX)

¿Cuándo se estrena la película?

Por ahora, la película no tiene fecha exacta de estreno, pero se proyecta para 2027 o después, lo que indica que aún está en etapas tempranas de desarrollo.

Esto significa que los fans deberán esperar, aunque todo apunta a una producción de gran escala comparable a franquicias como Dune.

