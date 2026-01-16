Tom Brady hizo comentarios poco habituales sobre su vida personal al reflexionar públicamente sobre cómo su divorcio de la modelo Gisele Bündchen influyó en la etapa final de su carrera profesional, describiéndolo como un proceso “desafiante” que afectó su rendimiento y bienestar general.
Tom Brady habla por primera vez sobre el duro impacto de su divorcio con Gisele Bündchen
En una entrevista reciente con MLFootball, Brady, ahora de 48 años, recordó que la temporada 2022–2023, la última de su carrera en la NFL, estuvo marcada por dificultades personales que coincidieron con la finalización de su divorcio de Bündchen en octubre de 2022.
El exjugador aseguró que lidiar con esa situación fue complicado y tuvo un impacto en su energía y desempeño en el campo. Brady dijo que la temporada fue difícil y que atravesar “muchos asuntos familiares personales” le “quitó mucho en términos de su capacidad para jugar”, en una de las pocas ocasiones en que ha hablado abiertamente de este capítulo de su vida.
Aunque había anunciado su retiro inicial en febrero de 2022, Brady regresó para una última campaña con los Tampa Bay Buccaneers antes de retirarse definitivamente en febrero de 2023, tras una carrera de más de dos décadas en la NFL.
La razón por la que Tom Brady se retiró de la NFL
En sus declaraciones también remarcó que su decisión de retirarse se basó en su deseo de estar más presente con sus hijos y enfocarse en su familia tras años de exigencias deportivas.
Brady comparte dos hijos, Benjamin, de 16 años, y Vivian, de 13, con Bündchen, y además es padre de Jack, de 18 años, con su ex pareja Bridget Moynahan. Tras la separación, Bündchen se volvió a casar con Joaquim Valente, con quien tuvo un hijo en 2025.
Actualmente Brady se desempeña como comentarista y analista, y ha sido vinculado sentimentalmente con figuras como la modelo Irina Shayk y, más recientemente, la influencer Alix Earle, con quien fue visto en una fiesta de Año Nuevo.
No obstante, el exjugador ha dicho que, más allá de los rumores sobre su vida amorosa, su prioridad sigue siendo su papel como padre y mantenerse ocupado con proyectos profesionales y personales.