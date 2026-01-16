Tom Brady habla por primera vez sobre el duro impacto de su divorcio con Gisele Bündchen

En una entrevista reciente con MLFootball, Brady, ahora de 48 años, recordó que la temporada 2022–2023, la última de su carrera en la NFL, estuvo marcada por dificultades personales que coincidieron con la finalización de su divorcio de Bündchen en octubre de 2022.

Tom Brady habría enviado indirecta a su ex esposa Gisele Bündchen (Getty Images)

El exjugador aseguró que lidiar con esa situación fue complicado y tuvo un impacto en su energía y desempeño en el campo. Brady dijo que la temporada fue difícil y que atravesar “muchos asuntos familiares personales” le “quitó mucho en términos de su capacidad para jugar”, en una de las pocas ocasiones en que ha hablado abiertamente de este capítulo de su vida.

Aunque había anunciado su retiro inicial en febrero de 2022, Brady regresó para una última campaña con los Tampa Bay Buccaneers antes de retirarse definitivamente en febrero de 2023, tras una carrera de más de dos décadas en la NFL.