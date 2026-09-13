Lady Gaga y Michael Polansky están felices con el nacimiento de su bebé; así viven sus primeros días como papás

Lady Gaga y Michael Polansky están felices con el nacimiento de su bebé

La llegada de su primer hijo marca una nueva etapa para Lady Gaga y Michael Polansky , quienes han decidido hacer una pausa en sus compromisos profesionales para disfrutar estos primeros días en familia. De acuerdo con una fuente cercana, ambos se muestran especialmente felices al hablar de su bebé y de la experiencia de convertirse en padres.

“Ambos irradian felicidad cuando hablan de ser padres”, aseguró la fuente a la revista. La persona también destacó un cambio en el prometido de Gaga, quien, según su percepción, luce más relajado desde el nacimiento del bebé: “Michael parece más ligero, más feliz”, añadió.



Lady Gaga y Michael Polansky (GetyImages)

La noticia de la llegada de su hijo fue confirmada el viernes 11 de septiembre. Hasta el momento, la pareja no ha compartido públicamente mayores detalles sobre el nacimiento ni sobre la vida privada de su bebé.

La maternidad y la paternidad se han convertido en la prioridad de Gaga y Polansky. Según la fuente, ambos decidieron reducir sus compromisos laborales durante el verano para dedicar más tiempo al recién nacido: “Se tomaron un tiempo libre del trabajo este verano para estar con el bebé”, explicó.

La relación entre la intérprete de Mayhem y el empresario comenzó a hacerse pública en 2020, cuando fueron fotografiados besándose durante una fiesta de Nochevieja en Las Vegas. Cuatro años después, en julio de 2024, Gaga confirmó que estaban comprometidos mientras conversaba con el entonces primer ministro francés Gabriel Attal durante los Juegos Olímpicos de París.