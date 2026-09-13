Lady Gaga y Michael Polansky atraviesan uno de los momentos más importantes de su relación: la llegada de su primer bebé. La cantante y el empresario tecnológico se convirtieron recientemente en papás y, de acuerdo con una fuente cercana consultada por la revista People, ambos están disfrutando plenamente esta nueva etapa.
Lady Gaga y Michael Polansky están felices con el nacimiento de su bebé; así viven sus primeros días como papás
Lady Gaga y Michael Polansky están felices con el nacimiento de su bebé
La llegada de su primer hijo marca una nueva etapa para Lady Gaga y Michael Polansky , quienes han decidido hacer una pausa en sus compromisos profesionales para disfrutar estos primeros días en familia. De acuerdo con una fuente cercana, ambos se muestran especialmente felices al hablar de su bebé y de la experiencia de convertirse en padres.
“Ambos irradian felicidad cuando hablan de ser padres”, aseguró la fuente a la revista. La persona también destacó un cambio en el prometido de Gaga, quien, según su percepción, luce más relajado desde el nacimiento del bebé: “Michael parece más ligero, más feliz”, añadió.
La noticia de la llegada de su hijo fue confirmada el viernes 11 de septiembre. Hasta el momento, la pareja no ha compartido públicamente mayores detalles sobre el nacimiento ni sobre la vida privada de su bebé.
La maternidad y la paternidad se han convertido en la prioridad de Gaga y Polansky. Según la fuente, ambos decidieron reducir sus compromisos laborales durante el verano para dedicar más tiempo al recién nacido: “Se tomaron un tiempo libre del trabajo este verano para estar con el bebé”, explicó.
La relación entre la intérprete de Mayhem y el empresario comenzó a hacerse pública en 2020, cuando fueron fotografiados besándose durante una fiesta de Nochevieja en Las Vegas. Cuatro años después, en julio de 2024, Gaga confirmó que estaban comprometidos mientras conversaba con el entonces primer ministro francés Gabriel Attal durante los Juegos Olímpicos de París.
Lady Gaga había expresado su deseo de ser mamá
Antes de convertirse en mamá, Lady Gaga habló en distintas ocasiones sobre sus planes de formar una familia. En diciembre de 2019, durante una entrevista con la creadora de contenido NikkieTutorials, la cantante mencionó que su proyecto de vida a diez años incluía tanto el cine como la maternidad.
“Quiero hacer más películas. Quiero tener bebés”, dijo en aquel momento.
Meses después, en marzo de 2020, reafirmó ese deseo en una conversación con InStyle. En aquella entrevista, explicó la ilusión que le provocaba la posibilidad de tener hijos.
“Tengo muchísimas ganas de tener hijos. Anhelo ser madre. ¿No es increíble lo que podemos hacer? Podemos gestar un ser humano dentro de nosotros y hacerlo crecer. Luego nace, y es nuestro deber mantenerlo con vida”.
Más recientemente, en octubre de 2025, la intérprete habló sobre sus planes a futuro durante su participación en The Late Show with Stephen Colbert. En esa ocasión, describió la maternidad como el papel que más deseaba interpretar.
“Me gustaría hacer muchas cosas. Todas están abiertas. Pero lo que realmente quiero es ser madre. Ese es mi próximo papel protagónico, espero”.
Con la llegada de su primer bebé, Lady Gaga y Michael Polansky comienzan una nueva etapa en la que, por ahora, han elegido dejar en segundo plano sus compromisos profesionales para concentrarse en su familia.