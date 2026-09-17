Revelan el nombre de la bebé de Lady Gaga y Michael Polansky

Revelan el nombre de la primera hija de Lady Gaga y Michael Polansky

De acuerdo con el certificado de nacimiento obtenido por TMZ, la bebé llegó al mundo a las 11:19 de la noche en el Centro Médico Cedars-Sinai. El documento también confirma el nombre completo de la hija de Lady Gaga y Michael Polansky , tres meses después de su nacimiento.

La noticia sobre el nacimiento se conoció el 11 de septiembre, cuando Page Six publicó fotografías de Lady Gaga paseando con la bebé en el norte de California. En las imágenes, la cantante aparece cargando a la pequeña contra el pecho, acompañada por Michael Polansky.



Michael Polansky y Lady Gaga (Getty Images)

En ese momento, el medio confirmó que la pareja ya había recibido a su primer hijo, aunque todavía no se conocían el sexo ni el nombre del bebé. Cinco días después, TMZ reveló que se trata de una niña y que fue registrada como Rose Bean Polansky.

El parto fue atendido por el doctor Robert Katz, ginecólogo que también participó en el nacimiento de la hija de Ciara y Russell Wilson. Hasta ahora, Lady Gaga y su equipo no han emitido un comunicado propio para explicar el significado del nombre.