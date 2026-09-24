Representante de Dolly Parton acusa al sobrino de la cantante de amenazas

Dolly Parton murió el mes pasado, a los 80 años. Hubo múltiples homenajes en su recuerdo. La disputa se conoció luego de que Danny Nozell, quien fue el representante de la cantante, solicitó una orden de alejamiento contra Bryan Seaver, sobrino de Parton.

Alegó que Seaver llevaba a cabo una "campaña de amenazas cada vez más intensa" para extorsionar a la gran empresa que administra el legado de la cantante, que incluye un parque de diversiones, un hotel y un museo que se inaugurará próximamente.

Bryan Seaver, quien dio a conocer la noticia de la muerte de Parton en un emotivo video, se había encargado de su seguridad durante años, pero fue despedido abruptamente la semana pasada, según el medio TMZ.

Eso llevó a Seaver a criticar a Nozell. TMZ citó a Seaver diciendo que estaba "consternado por las acciones inesperadas y, hasta ahora, inexplicables".

