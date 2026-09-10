Aldo Rendón revela la enfermedad que lo obligó a salir de La Casa de los Famosos México

Durante un encuentro con Maxine Woodside en un restaurante, Aldo Rendón dio algunos detalles sobre su estado y confirmó que todavía se encuentra en recuperación.

“Traigo el hígado muy inflamado y el bazo también”.

El stylist también contó que padece gota y que el tratamiento para atender sus diferentes problemas de salud se había vuelto complicado mientras permanecía dentro de la competencia: “Como me da gota, yo me voy a andar medicando y empezar a interrumpir… Un desastre”.



Aldo Rendón (Instagram)

De acuerdo con el stylist, los médicos que lo atendieron le hicieron exámenes médicos, entre ellos ultrasonidos. Sin embargo, los resultados reflejaron que era necesario continuar con la evaluación fuera del programa.

La doctora que lo atendió le explicó que debía someterse a tomografías debido al tamaño de su bazo. Estos procedimientos no podían realizarse mientras permaneciera dentro de la casa por lo que continuar en el programa dejó de ser una opción.