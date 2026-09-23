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Hayden Panettiere había sufrido una sobredosis y entró en rehabilitación semanas antes de morir

Hayden Panettiere había sido dada de alta de un centro de rehabilitación en Malibu semanas antes de morir por una sobredosis accidental, según nuevos reportes.
mié 23 septiembre 2026 09:24 AM
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Hayden Panettiere
Hayden Panettiere (Getty Images)

Nuevos detalles sobre los últimos meses de vida de Hayden Panettiere revelan que la actriz había sufrido una sobredosis previa y que ingresó en secreto a un centro de rehabilitación en Malibu, California, semanas antes de morir.

De acuerdo con información de Page Six, la protagonista de Heroes había buscado ayuda profesional poco antes de su fallecimiento, ocurrido el pasado 16 de agosto, a los 36 años. La actriz habría sido dada de alta del centro de tratamiento apenas unas semanas antes de la sobredosis que terminó con su vida.

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Hayden Panettiere había sufrido una sobredosis antes de su muerte

La revelación se conoce después de que las autoridades confirmaran que Panettiere murió por los efectos tóxicos de una combinación de sustancias, entre ellas fentanilo. Su muerte fue clasificada como accidental.

Según Page Six, personas cercanas a Hayden Panettiere informaron a las autoridades que la actriz había sufrido una sobredosis antes de su fallecimiento.

Uno de los hermanos Hickerson, Brian o Zach, cuyo nombre aparece tachado en el documento, habría declarado que la actriz estuvo internada en un centro de rehabilitación en Malibu “hasta hace unas semanas”. La misma persona aseguró que, en una ocasión anterior, tuvo que administrarle Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides.

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere (Getty Images)

El padre de la actriz, Alan “Skip” Panettiere, también confirmó que su hija había regresado recientemente de rehabilitación. Según el documento citado por el medio estadounidense, Hayden permaneció entre dos y tres semanas en el centro de tratamiento.

Por ahora, no se ha precisado cuándo ocurrió esa sobredosis previa ni se ha identificado públicamente cuál de los hermanos habló con los investigadores. Sin embargo, la información deja claro que Panettiere había buscado ayuda profesional poco antes de morir.

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¿De qué murió Hayden Panettiere?

La oficina del forense del condado de Greenville, Carolina del Sur, confirmó que Hayden Panettiere murió por los efectos tóxicos de una combinación de sustancias. La manera de muerte fue determinada como accidental.

El reporte forense identificó fentanilo, 4-ANPP, un compuesto relacionado con la fabricación de fentanilo, alprazolam, metocarbamol y quetiapina.

El alprazolam es conocido comercialmente como Xanax y se utiliza para tratar ciertos trastornos de ansiedad. El metocarbamol es un relajante muscular, mientras que la quetiapina es un medicamento utilizado para tratar distintos trastornos de salud mental.

Panettiere fue encontrada inconsciente el 16 de agosto en un departamento de Greenville. Los servicios de emergencia intentaron reanimarla durante más de 40 minutos, pero no lograron salvarla.

La autopsia no encontró señales de traumatismo que hubieran contribuido a su muerte. No obstante, la investigación sobre las circunstancias del fallecimiento continúa abierta.

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