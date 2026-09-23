Hayden Panettiere había sufrido una sobredosis y entró en rehabilitación semanas antes de morir

Nuevos detalles sobre los últimos meses de vida de Hayden Panettiere revelan que la actriz había sufrido una sobredosis previa y que ingresó en secreto a un centro de rehabilitación en Malibu, California, semanas antes de morir.
De acuerdo con información de Page Six, la protagonista de Heroes había buscado ayuda profesional poco antes de su fallecimiento, ocurrido el pasado 16 de agosto, a los 36 años. La actriz habría sido dada de alta del centro de tratamiento apenas unas semanas antes de la sobredosis que terminó con su vida.