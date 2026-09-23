Hayden Panettiere había sufrido una sobredosis y entró en rehabilitación semanas antes de morir

Hayden Panettiere había sufrido una sobredosis antes de su muerte

La revelación se conoce después de que las autoridades confirmaran que Panettiere murió por los efectos tóxicos de una combinación de sustancias, entre ellas fentanilo. Su muerte fue clasificada como accidental.

Según Page Six, personas cercanas a Hayden Panettiere informaron a las autoridades que la actriz había sufrido una sobredosis antes de su fallecimiento.

Uno de los hermanos Hickerson, Brian o Zach, cuyo nombre aparece tachado en el documento, habría declarado que la actriz estuvo internada en un centro de rehabilitación en Malibu “hasta hace unas semanas”. La misma persona aseguró que, en una ocasión anterior, tuvo que administrarle Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides.



Hayden Panettiere (Getty Images)

El padre de la actriz, Alan “Skip” Panettiere, también confirmó que su hija había regresado recientemente de rehabilitación. Según el documento citado por el medio estadounidense, Hayden permaneció entre dos y tres semanas en el centro de tratamiento.

Por ahora, no se ha precisado cuándo ocurrió esa sobredosis previa ni se ha identificado públicamente cuál de los hermanos habló con los investigadores. Sin embargo, la información deja claro que Panettiere había buscado ayuda profesional poco antes de morir.

