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Revelan la combinación de medicamentos que causó la muerte de Hayden Panettiere

El reporte forense reveló que Hayden Panettiere también había consumido otros medicamentos que causaron su muerte.
mar 22 septiembre 2026 12:19 PM
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Hayden Panettiere
Hayden Panettiere (Getty Images)

La causa de muerte de Hayden Panettiere ya había sido vinculada con el fentanilo , pero un nuevo reporte forense reveló que la actriz también tenía otras sustancias en su organismo cuando falleció el pasado 16 de agosto en Carolina del Sur.

De acuerdo con información obtenida por Page Six y confirmada por el Departamento del Forense del condado de Greenville, la protagonista de Heroes murió por los efectos tóxicos de una combinación de fentanilo y otros medicamentos. El documento también estableció que su fallecimiento fue accidental.

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Revelan la combinación de medicamentos que causó la muerte de Hayden Panettiere

Además del fentanilo, el organismo de Hayden Panettiere contenía alprazolam, metocarbamol y quetiapina, de acuerdo con el reporte forense.

El alprazolam es un medicamento ansiolítico de la familia de las benzodiacepinas, conocido comercialmente como Xanax. También se encontró metocarbamol, un relajante muscular de prescripción médica, y quetiapina, un medicamento utilizado para tratar determinados trastornos psiquiátricos y comercializado como Seroquel.

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere (Getty Images)

El documento también menciona 4-ANPP, un compuesto químico asociado con la producción ilícita de fentanilo.

La oficina del forense del condado de Greenville determinó que la muerte fue consecuencia de los efectos tóxicos de la combinación de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La manera de muerte fue clasificada como un accidente.

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¿De qué murió Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, en un departamento de Greenville, Carolina del Sur.

La actriz fue encontrada inconsciente y en paro cardíaco. Los servicios de emergencia realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarla.

En una autopsia inicial no se encontraron signos de traumatismo que hubieran contribuido a su fallecimiento. En ese momento, la causa oficial permanecía pendiente de los resultados toxicológicos.

Los nuevos resultados confirmaron que la muerte estuvo relacionada con los efectos tóxicos de varias sustancias y no con lesiones físicas.

Aunque el forense ya determinó la causa y la manera de muerte, la investigación policial no ha concluido.

Días antes de que se conocieran los resultados toxicológicos, medios locales habían reportado que las autoridades investigaban si la actriz había consumido medicamentos adquiridos fuera de los canales legales de prescripción.

Una de las líneas de investigación apuntaba a la posibilidad de que hubiera tomado una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo. Sin embargo, esa hipótesis correspondía a reportes preliminares y no equivalía a una conclusión oficial.

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