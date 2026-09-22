Revelan la combinación de medicamentos que causó la muerte de Hayden Panettiere

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, en un departamento de Greenville, Carolina del Sur.

La actriz fue encontrada inconsciente y en paro cardíaco. Los servicios de emergencia realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarla.

En una autopsia inicial no se encontraron signos de traumatismo que hubieran contribuido a su fallecimiento. En ese momento, la causa oficial permanecía pendiente de los resultados toxicológicos.

Los nuevos resultados confirmaron que la muerte estuvo relacionada con los efectos tóxicos de varias sustancias y no con lesiones físicas.

Aunque el forense ya determinó la causa y la manera de muerte, la investigación policial no ha concluido.

Días antes de que se conocieran los resultados toxicológicos, medios locales habían reportado que las autoridades investigaban si la actriz había consumido medicamentos adquiridos fuera de los canales legales de prescripción.

Una de las líneas de investigación apuntaba a la posibilidad de que hubiera tomado una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo. Sin embargo, esa hipótesis correspondía a reportes preliminares y no equivalía a una conclusión oficial.