Taylor Swift anuncia ‘The Life of a Showgirl: The Encore’ con cuatro canciones nuevas

Taylor Swift lanzará cuatro nuevas canciones

El anuncio llegó este miércoles 23 de septiembre a través de las redes sociales de Taylor Swift , quien explicó que estas canciones surgieron después de que ella y sus colaboradores decidieran reunirse en Suecia para celebrar el éxito que había tenido The Life of a Showgirl.

“Hace aproximadamente un año, hicieron algo realmente increíble. Algo que me dejó completamente alucinada… Le dieron a The Life of a Showgirl el mejor debut de la historia para un álbum”, escribió la compositora.



Taylor Swift (Instagram)

La cantante contó que viajó a Suecia para encontrarse con Max Martin y Shellback, sus colaboradores en el álbum. Lo que comenzó como una oportunidad para pensar sobre lo ocurrido terminó convirtiéndose en una nueva sesión de composición.

“Viajé a Suecia para celebrarlo con Max (Martin) y Shellback, mis dos colaboradores en este álbum. En realidad, sólo queríamos reflexionar y asimilar lo agradecidos que estábamos por el momento que estábamos viviendo, pero allí había un estudio e hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo: escribimos más canciones”.

Swift también explicó que los nuevos temas están relacionados con el cariño que ha recibido de sus seguidores durante esta etapa: “Espero que les encanten porque nacieron de la pura gratitud por su entusiasmo y celebración del álbum que hicimos”, concluyó en su publicación.

La nueva edición ya está disponible para preordenar y llegará con una imagen actualizada de la portada, en la que Swift aparece con un vestido dorado de lentejuelas sobre un escenario.