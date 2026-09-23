Taylor Swift anuncia ‘The Life of a Showgirl: The Encore’ con cuatro canciones nuevas

Taylor Swifttenía otra sorpresa preparada para sus fans. Apenas un día después de anunciar su nueva canción, Patient Zero, la cantante confirmó que lanzará una edición especial de The Life of a Showgirl con cuatro canciones nuevas.
La nueva versión llevará por título The Life of a Showgirl: The Encore y estará disponible este viernes 25 de septiembre. Además de Patient Zero, el proyecto incluirá Pink Clouding, Babylon y Cleveland!, este último con un guiño a las raíces de su esposo, Travis Kelce, quien nació en Cleveland Heights, Ohio.
Publicidad
Taylor Swift lanzará cuatro nuevas canciones
El anuncio llegó este miércoles 23 de septiembre a través de las redes sociales de Taylor Swift, quien explicó que estas canciones surgieron después de que ella y sus colaboradores decidieran reunirse en Suecia para celebrar el éxito que había tenido The Life of a Showgirl.
“Hace aproximadamente un año, hicieron algo realmente increíble. Algo que me dejó completamente alucinada… Le dieron a The Life of a Showgirl el mejor debut de la historia para un álbum”, escribió la compositora.
La cantante contó que viajó a Suecia para encontrarse con Max Martin y Shellback, sus colaboradores en el álbum. Lo que comenzó como una oportunidad para pensar sobre lo ocurrido terminó convirtiéndose en una nueva sesión de composición.
“Viajé a Suecia para celebrarlo con Max (Martin) y Shellback, mis dos colaboradores en este álbum. En realidad, sólo queríamos reflexionar y asimilar lo agradecidos que estábamos por el momento que estábamos viviendo, pero allí había un estudio e hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo: escribimos más canciones”.
Swift también explicó que los nuevos temas están relacionados con el cariño que ha recibido de sus seguidores durante esta etapa: “Espero que les encanten porque nacieron de la pura gratitud por su entusiasmo y celebración del álbum que hicimos”, concluyó en su publicación.
La nueva edición ya está disponible para preordenar y llegará con una imagen actualizada de la portada, en la que Swift aparece con un vestido dorado de lentejuelas sobre un escenario.
Publicidad
Taylor Swift tenía más sorpresas: las pistas que anticiparon sus nuevos anuncios
El anuncio de The Life of a Showgirl: The Encore llegó apenas unas horas después de que Taylor Swiftrevelara Patient Zero, canción que será lanzada este 25 de septiembre. La cantante también puso a la venta durante un periodo limitado tres ediciones de colección en CD: estándar, acústica y piano.
La nueva canción fue anunciada después de una serie de pistas que mantuvieron atentos a sus seguidores. Entre ellas estuvo la aparición sorpresa de Swift en un sketch de los Emmy 2026 relacionado con Law & Order: Special Victims Unit, así como algunos cambios en sus redes sociales y en su página oficial.
Además, la cantante se prepara para recibir el primer premio Artist Director Honors durante los MTV Video Music Awards 2026, reconocimiento que distingue a artistas musicales cuyo trabajo detrás de cámaras ha ampliado las posibilidades del video musical y la narración visual.
Con The Life of a Showgirl: The Encore, Swift vuelve a extender la historia de un álbum que lanzó originalmente en octubre de 2025 y que ahora tendrá cuatro canciones adicionales.