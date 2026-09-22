Taylor Swift anuncia 'Patient Zero', su nueva canción: cuándo sale y qué se sabe

¿Cuándo se estrena 'Patient Zero', la nueva canción de Taylor Swift?
Patient Zero estará disponible este viernes 25 de septiembre, apenas unos días después de que Taylor Swift confirmara oficialmente su existencia. El lanzamiento también ocurre justo antes de una semana importante para la cantante, quien recibirá el primer Artist Director Honors durante los MTV Video Music Awards 2026.
La canción será su nuevo lanzamiento después de The Life of a Showgirl, el álbum que presentó en 2025. Patient Zero no forma parte de las canciones originales anunciadas de ese disco, por lo que su llegada ha despertado nuevas especulaciones entre sus seguidores sobre qué lugar ocupará dentro de la etapa musical actual de Swift.
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Taylor Swift prepara ediciones especiales de 'Patient Zero'
Además del anuncio de la canción, Swift volvió a echar mano de uno de sus recursos favoritos: convertir un lanzamiento musical en una pieza de colección.
En su tienda oficial aparecieron ediciones físicas en CD de ‘Patient Zero’, disponibles para reservar durante una ventana limitada. La estrategia sigue la tradición de la cantante de lanzar distintas presentaciones físicas y productos especiales alrededor de su música.
El lanzamiento también llega después de varios días en los que los Swifties comenzaron a detectar ceros, cambios en sus perfiles y otros posibles easter eggs relacionados con la palabra “zero”. Entre las pistas estuvo una modificación en su biografía de Instagram, donde algunas letras “o” fueron sustituidas por ceros.