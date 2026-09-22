Taylor Swift anuncia 'Patient Zero', su nueva canción: cuándo sale y qué se sabe

Taylor Swift prepara ediciones especiales de 'Patient Zero'

Además del anuncio de la canción, Swift volvió a echar mano de uno de sus recursos favoritos: convertir un lanzamiento musical en una pieza de colección.

En su tienda oficial aparecieron ediciones físicas en CD de ‘Patient Zero’, disponibles para reservar durante una ventana limitada. La estrategia sigue la tradición de la cantante de lanzar distintas presentaciones físicas y productos especiales alrededor de su música.

Taylor Swift prepara ediciones especiales de 'Patient Zero'. (taylorswift.com)

El lanzamiento también llega después de varios días en los que los Swifties comenzaron a detectar ceros, cambios en sus perfiles y otros posibles easter eggs relacionados con la palabra “zero”. Entre las pistas estuvo una modificación en su biografía de Instagram, donde algunas letras “o” fueron sustituidas por ceros.