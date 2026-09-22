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Espectáculos

Jesse se ausenta en conferencia de prensa, Joy anuncia que el proyecto continuará sin él: 'Muero de miedo, pero seguiré'

Con la voz entrecortada, Joy habló de lo que significa para ella cantar sin su hermano y del vínculo que mantiene con sus seguidores.
mar 22 septiembre 2026 02:50 PM
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Jesse & Joy durante presentación en vivo.
Jesse & Joy (Getty Images)

Este martes, durante un encuentro con medios de comunicación, la cantante Joy Huerta apareció frente a los micrófonos sin su hermano Jesse, apenas unos días después de que él anunciara que se tomaría una pausa para enfocarse en su familia y en su bienestar personal.

La ausencia de Jesse eclipsó desde el inicio la conferencia y Joy tuvo que responder sola a las preguntas sobre una nueva etapa para el proyecto musical que ambos comenzaron hace más de 20 años.

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Joy Huerta anuncia que Jesse & Joy continuará sin su hermano

Con la voz quebrada, la cantante reconoció lo difícil que resulta imaginar el escenario sin la persona con la que ha compartido prácticamente toda su trayectoria profesional.

“No está aquí la persona con la que construí todo esto. Tengo que procesar que no sé qué va a pasar, si van a llegar diez mil personas, si van a llegar diez o si va a llegar una. Pero sé que voy a salir a cantar para la persona que esté ahí”, dijo Joy durante el encuentro con la prensa. "Amor profundamente a mi hermano, respeto su decisión y voy a apoyarle en cada paso, pero también amo profundamente a mi público y amo lo que he construido a lo largo de 20 años. Han sido días muy difíciles, pero decido continuar. Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes".

Para Joy, la historia va mucho más allá de un proyecto profesional. Durante sus declaraciones, la cantante habló de la importancia que la música ha tenido en su vida y en la de su hermano.

Conmovida por la situación, explicó que las canciones que han creado juntos pertenecen también a las personas que las han hecho parte de sus propias historias: “La música me salvó, salvó mi vida”, expresó.

Sus palabras llegaron después de que Jesse anunciara públicamente que necesita hacer una pausa. El músico aseguró que tomó la decisión para pasar más tiempo con su familia, cuidar de sí mismo y darse el espacio que considera necesario en este momento.

“Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, escribió Jesse en su mensaje inicial.

En el momento del anuncio, el músico había confirmado que cumpliría los compromisos de Jesse & Joy que están programados hasta el 5 de diciembre. “Todos los compromisos agendados con Jesse & Joy anunciados o no anunciados hasta el 5 de diciembre contarán conmigo, mi guitarra, mi piano y mi voz para compartir con ustedes y con mi hermana con todo mi corazón”, escribió.

Entre esas presentaciones se encuentra el concierto que el dúo tiene programado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 21 de octubre.

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Joy también dejó claro que el nombre Jesse & Joy no representa únicamente a los dos hermanos. “Jesse y Joy no es Jesse y Joy, Jesse y Joy es la última persona que está allá atrás... y el equipo que hace esto posible”, afirmó al referirse a las personas que han acompañado la trayectoria del dúo.

Después de la conferencia, en la cuenta oficial de Instagram del dueto se informó que continuarán sus compromisos juntos hasta el 5 de diciembre y posteriormente Joy lo hará sola.

"Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas. Y si soy completamente honesta, me muero de miedo. Pero hay algo que sí sé: No puedo volver a callar mi voz. Hace más de 21 años empezamos a construir algo que hace mucho dejó de pertenecernos solamente a nosotros. Estas canciones se hicieron parte de sus historias y ustedes se volvieron parte de la mía. Por eso he decidido continuar Jesse & Joy va a continuar. Voy a salir a entregarles mi voz el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, así como en todas las fechas y compromisos que ya tenemos previstos para este año y el 2027. No sé exactamente cómo se verá lo que viene. Lo que sí sé es cómo quiero vivirlo: honrando nuestra historia, honrando estas canciones, honrando a todas las personas que han trabajado a nuestro lado durante tantos años y, sobre todo, honrándolos a ustedes. En Montreal les dije que el escenario siempre va a tener dos micrófonos. Y así será. Tengo miedo, sí. Pero aquí estoy. Y mientras ustedes quieran seguir cantando conmigo, yo voy a seguir cantando con ustedes. Nos vemos en el escenario", posteó.

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