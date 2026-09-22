Jesse se ausenta en conferencia de prensa, Joy anuncia que el proyecto continuará sin él: 'Muero de miedo, pero seguiré'

Joy Huerta anuncia que Jesse & Joy continuará sin su hermano

Con la voz quebrada, la cantante reconoció lo difícil que resulta imaginar el escenario sin la persona con la que ha compartido prácticamente toda su trayectoria profesional.

“No está aquí la persona con la que construí todo esto. Tengo que procesar que no sé qué va a pasar, si van a llegar diez mil personas, si van a llegar diez o si va a llegar una. Pero sé que voy a salir a cantar para la persona que esté ahí”, dijo Joy durante el encuentro con la prensa. "Amor profundamente a mi hermano, respeto su decisión y voy a apoyarle en cada paso, pero también amo profundamente a mi público y amo lo que he construido a lo largo de 20 años. Han sido días muy difíciles, pero decido continuar. Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes".



Con lágrimas que no puede contener, Joy habla ante la prensa sobre la separación del dueto. Asegura que ella se enteró 20 min antes de la decisión de su hermano. Ella seguirá con la gira esperando que Jesse llegue a su lugar. (@jesseyjoy)



📹: Carlos Aguillón #JesseYJoy… pic.twitter.com/8rYLqYbIvt — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 22, 2026

Para Joy, la historia va mucho más allá de un proyecto profesional. Durante sus declaraciones, la cantante habló de la importancia que la música ha tenido en su vida y en la de su hermano.

Conmovida por la situación, explicó que las canciones que han creado juntos pertenecen también a las personas que las han hecho parte de sus propias historias: “La música me salvó, salvó mi vida”, expresó.

Sus palabras llegaron después de que Jesse anunciara públicamente que necesita hacer una pausa. El músico aseguró que tomó la decisión para pasar más tiempo con su familia, cuidar de sí mismo y darse el espacio que considera necesario en este momento.

“Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, escribió Jesse en su mensaje inicial.

En el momento del anuncio, el músico había confirmado que cumpliría los compromisos de Jesse & Joy que están programados hasta el 5 de diciembre. “Todos los compromisos agendados con Jesse & Joy anunciados o no anunciados hasta el 5 de diciembre contarán conmigo, mi guitarra, mi piano y mi voz para compartir con ustedes y con mi hermana con todo mi corazón”, escribió.

Entre esas presentaciones se encuentra el concierto que el dúo tiene programado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 21 de octubre.