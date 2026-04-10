⁠Aleks Syntek publica comunicado tras presunta demanda de excorista: 'Hay Syntek para mucho tiempo'

El comunicado de Aleks Syntek en medio de presuntas demandas

Aleks Syntek publicó en Instagram un comunicado oficial tras el arranque de su gira por el 35 aniversario de su carrera. El documento fue dirigido “a mis fans, mi público, a todos los que siempre me han apoyado”.

“A lo largo de más de tres décadas, la música ha sido el eje de mi vida. No solo como una profesión, sino como una forma de conectar, de expresar y de acompañar a quienes han encontrado en mis canciones un reflejo de sus propias historias”, inició Aleks su mensaje.

Syntek retomó la gira que pausó y reprogramó el año pasado para poder internarse. (Instagram - @syntekoficial)

Continuó declarando que su atención está centrada en su gira actual: “En este momento, mi energía y dedicación están centradas en mi gira, en mi música y en el público que me ha acompañado de manera incondicional durante todos estos años. Cada escenario, cada canción y cada encuentro con ustedes tiene un valor profundo que sigo atesorando”.

“He tenido la fortuna de crecer junto a varias generaciones, de evolucionar y de mantener viva una relación basada en la cercanía, el respeto y la pasión compartida por la música. Ese vínculo es lo que me impulsa a seguir creando, a seguir subiendo al escenario y a dar lo mejor de mí en cada presentación”, añadió.

Recientemente Aleks se presentó en el Auditorio Nacional de CDMX. (Instagram - @syntekoficial)

El intérprete de Duele el amor cerró su mensaje diciendo que “quiero dejar claro que mi compromiso con la música sigue intacto. Continuaré en la escena, haciendo lo que más disfruto, que es componer, interpretar y compartir con uds. cada etapa de este camino”.

“¡Hay Syntek para mucho tiempo!”, menciona el cantante quien también agradeció a su público y fanáticos. En ningún momento mencionó o hizo referencia a la presunta demanda de su ex corista, Valeria Cox.