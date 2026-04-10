Aleks Syntek publicó un comunicado después de que medios aseguraran que Valeria Cox, ex corista del cantante, inició una demanda en su contra. En la declaración, el músico no hizo mención de las presuntas acusaciones y se enfocó en hablar de su pasión y compromiso con la música.
Aleks Syntek publica comunicado tras presunta demanda de excorista: 'Hay Syntek para mucho tiempo'
El comunicado de Aleks Syntek en medio de presuntas demandas
Aleks Syntek publicó en Instagram un comunicado oficial tras el arranque de su gira por el 35 aniversario de su carrera. El documento fue dirigido “a mis fans, mi público, a todos los que siempre me han apoyado”.
“A lo largo de más de tres décadas, la música ha sido el eje de mi vida. No solo como una profesión, sino como una forma de conectar, de expresar y de acompañar a quienes han encontrado en mis canciones un reflejo de sus propias historias”, inició Aleks su mensaje.
Continuó declarando que su atención está centrada en su gira actual: “En este momento, mi energía y dedicación están centradas en mi gira, en mi música y en el público que me ha acompañado de manera incondicional durante todos estos años. Cada escenario, cada canción y cada encuentro con ustedes tiene un valor profundo que sigo atesorando”.
“He tenido la fortuna de crecer junto a varias generaciones, de evolucionar y de mantener viva una relación basada en la cercanía, el respeto y la pasión compartida por la música. Ese vínculo es lo que me impulsa a seguir creando, a seguir subiendo al escenario y a dar lo mejor de mí en cada presentación”, añadió.
El intérprete de Duele el amor cerró su mensaje diciendo que “quiero dejar claro que mi compromiso con la música sigue intacto. Continuaré en la escena, haciendo lo que más disfruto, que es componer, interpretar y compartir con uds. cada etapa de este camino”.
“¡Hay Syntek para mucho tiempo!”, menciona el cantante quien también agradeció a su público y fanáticos. En ningún momento mencionó o hizo referencia a la presunta demanda de su ex corista, Valeria Cox.
La presunta demanda de Valeria Cox en contra de Aleks Syntek
De acuerdo con El Universal , Valeria Cox, excorista de Aleks Syntek, entabló una demanda contra él por despido injustificado y otra por presunto acoso sexual. Según el mismo medio, estas demandas están a punto de llegar a los tribunales.
Tanto Valeria como su pareja, Javier Calderón, trabajaron con Aleks Syntek y, según se informó en el programa Ventaneando, el cantante atribuyó en noviembre de 2025 a esta pareja la filtración de rumores de infidelidad a su esposa. Por esa razón el músico los habría despedido a ellos y a otros miembros de su equipo.