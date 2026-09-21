Luis Miguel anuncia su regreso a los escenarios: tendrá gira en 2027

Luis Miguel está de vuelta. El cantante mexicano confirmó este jueves tendrá una gira mundial en 2027, poniendo fin a meses de especulaciones sobre su futuro en los escenarios y emocionando a millones de seguidores que esperaban su regreso.

El anuncio llega casi dos años después de concluir el Luis Miguel Tour 2023-2024, la gira que marcó su gran regreso tras varios años alejado de los conciertos y que rompió récords de asistencia en América y Europa.

Aunque por el momento no se han revelado todas las fechas ni las ciudades que integrarán el recorrido, en las redes sociales del cantante se confirmó que se trata de un tour internacional previsto para 2027.