Fan confunde a Diego Boneta con Luis Miguel y su reacción se vuelve viral

Fan confunde a Diego Boneta con Luis Miguel

Así quedó demostrado durante un reciente encuentro con la prensa, donde Boneta protagonizó un divertido momento cuando una mujer se acercó a pedirle un autógrafo convencida de que estaba frente al mismísimo “Sol de México”.

El actor no tardó en aclarar la confusión, aunque la respuesta de la fan dejó claro que, para ella, Diego Boneta y Luis Miguel seguirán estando inevitablemente ligados.

El inesperado momento ocurrió mientras Diego Boneta se encontraba en un evento, cuando una mujer se acercó para pedirle un autógrafo.



Al darse cuenta de que la fan lo estaba llamando Luis Miguel, el actor decidió corregirla con una sonrisa y le explicó que su nombre era Diego. Sin embargo, lejos de cambiar de opinión, la mujer respondió que para ella seguía siendo Luis Miguel.

La escena provocó risas entre los presentes y Boneta decidió tomarse la situación con el humor que lo caracteriza. El actor terminó firmándole el autógrafo y, antes de despedirse, incluso abrazó a la fan.

La anécdota vuelve a demostrar el enorme impacto que tuvo la interpretación de Boneta en Luis Miguel, la serie, producción que se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix en México y América Latina.

