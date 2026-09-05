Aunque han pasado varios años desde que Diego Boneta dio vida a Luis Miguel en la exitosa serie sobre el cantante, parece que para algunos seguidores todavía resulta difícil separar al actor mexicano del personaje que interpretó en la pantalla.
Fan confunde a Diego Boneta con Luis Miguel y su reacción se vuelve viral
Fan confunde a Diego Boneta con Luis Miguel
Así quedó demostrado durante un reciente encuentro con la prensa, donde Boneta protagonizó un divertido momento cuando una mujer se acercó a pedirle un autógrafo convencida de que estaba frente al mismísimo “Sol de México”.
El actor no tardó en aclarar la confusión, aunque la respuesta de la fan dejó claro que, para ella, Diego Boneta y Luis Miguel seguirán estando inevitablemente ligados.
El inesperado momento ocurrió mientras Diego Boneta se encontraba en un evento, cuando una mujer se acercó para pedirle un autógrafo.
Al darse cuenta de que la fan lo estaba llamando Luis Miguel, el actor decidió corregirla con una sonrisa y le explicó que su nombre era Diego. Sin embargo, lejos de cambiar de opinión, la mujer respondió que para ella seguía siendo Luis Miguel.
La escena provocó risas entre los presentes y Boneta decidió tomarse la situación con el humor que lo caracteriza. El actor terminó firmándole el autógrafo y, antes de despedirse, incluso abrazó a la fan.
La anécdota vuelve a demostrar el enorme impacto que tuvo la interpretación de Boneta en Luis Miguel, la serie, producción que se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix en México y América Latina.
Diego Boneta recuerda su emotivo encuentro con Al Pacino
Más allá del divertido episodio con la fan, Diego Boneta también compartió uno de los momentos más especiales que ha vivido en su carrera: su reciente encuentro con Al Pacino.
El actor mexicano coincidió con la leyenda de Hollywood durante un evento en el que tuvo la oportunidad de entregarle un reconocimiento por su trayectoria. Para Boneta, estar frente al protagonista de El Padrino ya era un momento difícil de superar, pero la situación se volvió todavía más significativa cuando Pacino comenzó a hablar públicamente sobre su trabajo.
Diego confesó que la reacción del actor estadounidense lo tomó completamente por sorpresa y que, por unos segundos, le resultó difícil creer que aquello realmente estaba ocurriendo.
La experiencia tuvo además un significado muy especial por la presencia de sus padres. Boneta recordó que, cuando le contó a su padre que quería convertirse en actor, una de las primeras películas que vio junto a él fue precisamente El Padrino.
Por eso, años después, encontrarse frente a Al Pacino y recibir palabras de reconocimiento de su parte, mientras su familia estaba presente, se convirtió en uno de los recuerdos más importantes de su carrera.