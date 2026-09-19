Erika Buenfil sorprende al revelar la influencia de Ernesto Zedillo Jr. sobre su hijo Nicolás

“No, él está estudiando mercadotecnia, le encanta el tema de las computadoras, cada vez hace más grande su computadora, tiene una que se llama Monster, que es una computadora con un cerebro impresionante, con un monitor gigante, o sea, él está por otro lado, es más de la parte creativa, a lo mejor va a producir, creo, en un futuro, creo que por ahí va”, explicó Buenfil.

Nicolás y Erika Buenfil (Instagram/erikabuenfil)





Nicolás Buenfil tiene excelente relación con su papá, Ernesto Zedillo Jr.

La relación entre Nicolás y Ernesto Zedillo Jr. comenzó a cambiar en 2019, cuando ambos se conocieron personalmente. El encuentro ocurrió poco después de que Nicolás cumpliera 14 años y marcó el inicio de una convivencia que se fue consolidando con el tiempo.

En una entrevista con Quién en 2022, Nicolás nos contó que desde entonces convivía con su papá y con sus medias hermanas, Isabella y Victoria.

También explicó que salían a comer, al cine o a museos y que ya no guardaba rencor por la ausencia que había marcado su infancia.



Nicolás Buenfil se lleva bien con su familia paterna (Instagram)

En años posteriores, Erika Buenfil también explicó que decidió mantenerse al margen de esa relación y respetar el vínculo que su hijo construyó con su padre. Ahora, la actriz compartió otro aspecto de esa convivencia.