Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Erika Buenfil sorprende al revelar la influencia de Ernesto Zedillo Jr. sobre su hijo Nicolás

Erika Buenfil contó que su hijo Nicolás mantiene una relación cercana con Ernesto Zedillo Jr., quien lo motivó a practicar ejercicio y compartir nuevas actividades mientras define su futuro profesional.
sáb 19 septiembre 2026 10:41 AM
Añadir Quién en Google
Ernesto Zedillo Jr. y Nicolás Buenfil
Érika Buenfil habló de la influencia que tiene Ernesto Zedillo Jr. en su hijo Nicolás (Isntagram)

Erika Buenfil habló sobre la relación que actualmente mantiene su hijo Nicolás con su papá, Ernesto Zedillo Jr., y reveló que el vínculo entre ambos también llevó al joven a incorporar nuevas actividades a su rutina, entre ellas el ejercicio.

La actriz explicó que Nicolás, de 21 años, está concentrado en sus estudios de mercadotecnia y en sus intereses relacionados con la tecnología y la creatividad, por lo que por ahora no contempla seguir sus pasos en la televisión.

Publicidad

“No, él está estudiando mercadotecnia, le encanta el tema de las computadoras, cada vez hace más grande su computadora, tiene una que se llama Monster, que es una computadora con un cerebro impresionante, con un monitor gigante, o sea, él está por otro lado, es más de la parte creativa, a lo mejor va a producir, creo, en un futuro, creo que por ahí va”, explicó Buenfil.

erika-buenfil-hijo
Nicolás y Erika Buenfil (Instagram/erikabuenfil)


Nicolás Buenfil tiene excelente relación con su papá, Ernesto Zedillo Jr.

La relación entre Nicolás y Ernesto Zedillo Jr. comenzó a cambiar en 2019, cuando ambos se conocieron personalmente. El encuentro ocurrió poco después de que Nicolás cumpliera 14 años y marcó el inicio de una convivencia que se fue consolidando con el tiempo.

En una entrevista con Quién en 2022, Nicolás nos contó que desde entonces convivía con su papá y con sus medias hermanas, Isabella y Victoria.

También explicó que salían a comer, al cine o a museos y que ya no guardaba rencor por la ausencia que había marcado su infancia.

nicolas-buenfil-reaparece con-su-papa.jpg
Nicolás Buenfil se lleva bien con su familia paterna (Instagram)

En años posteriores, Erika Buenfil también explicó que decidió mantenerse al margen de esa relación y respetar el vínculo que su hijo construyó con su padre. Ahora, la actriz compartió otro aspecto de esa convivencia.

Publicidad

Ernesto Zedillo Jr. acercó a Nicolás al gimnasio

Buenfil contó que Ernesto Zedillo Jr. animó a Nicolás a comenzar a entrenar y que incluso lo acompaña al gimnasio.

“Y le agradece, dice que le agradece mucho a su papá que lo haya animado a entrar al gimnasio”, relató la actriz.

De acuerdo con Buenfil, la actividad cobró importancia para Nicolás y el joven incluso analiza participar en una competencia, aunque ella no especificó de qué disciplina se trataría.

“El papá lo promovió y lo invita y se van y ahora trae un cuerpazo. Creo que va a entrar a una competencia de no sé qué”, contó.

445640424_424378690533458_8940963089630085242_n.jpg
Erika Buenfil dice que Ernesto Zedillo Jr. influyó para que Nicolás se hiciera fan del gimnasio (Instagram)

La actriz aprovechó para decirle a su hijo que este momento de su vida le permite dedicar tiempo a sus estudios, su carrera y sus intereses personales.

“Dale, manito, tienes edad y tiempo, porque el gimnasio se requiere tiempo. Cuando uno está trabajando, ya no tiene tiempo y menos cuando eres padre de familia. Le dije: ‘Dale, ahorita es cuando puedes dedicarte a ti, a tu carrera, a tu gimnasio, a ponerte guapo y a aprender cosas nuevas’”.

Publicidad

Nicolás Buenfil y su relación con la familia Zedillo

Nicolás es el único hijo de Erika Buenfil y el primogénito de Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien gobernó México de 1994 a 2000.

Ernesto Zedillo Jr. es arquitecto y empresario. Está casado con la periodista Rebeca Sáenz y tiene dos hijas, Isabella y Victoria, con quienes Nicolás también comenzó a convivir después de reencontrarse con su padre.

El acercamiento entre Nicolás y sus medias hermanas incluso tuvo un episodio relacionado con los videojuegos durante la pandemia. En 2023, Erika contó que su hijo coincidió en línea con una de ellas sin saber inicialmente que pertenecían a la misma familia.

¿Nicolás ya conoció a su abuelo Ernesto Zedillo?

Aunque Nicolás mantiene una relación con su padre y con parte de su familia paterna, todavía existe una persona de ese entorno familiar con la que no ha tenido un encuentro: su abuelo, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Al ser cuestionada sobre si su hijo tendría interés en conocer más sobre el mundo de la política a través de su familia paterna, Buenfil reconoció que podría existir curiosidad.

Sin embargo, la actriz fue precisa al señalar que ese encuentro todavía no ocurre.

“Bueno, claramente, si conoce a ese señor, me imagino que tendría que tener unas conversaciones impresionantes por todo lo que sabe y conoce. No sé qué quiera hasta ahorita, yo te cuento lo que veo y ya en un futuro Dios dirá”, concluyó.

Con información de Agencia México

Tags

Érika Buenfil

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada-Quien-01.jpg

Publicidad