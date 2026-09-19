Erika Buenfil sorprende al revelar la influencia de Ernesto Zedillo Jr. sobre su hijo Nicolás

Nicolás Buenfil y su relación con la familia Zedillo
Nicolás es el único hijo de Erika Buenfil y el primogénito de Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien gobernó México de 1994 a 2000.
Ernesto Zedillo Jr. es arquitecto y empresario. Está casado con la periodista Rebeca Sáenz y tiene dos hijas, Isabella y Victoria, con quienes Nicolás también comenzó a convivir después de reencontrarse con su padre.
El acercamiento entre Nicolás y sus medias hermanas incluso tuvo un episodio relacionado con los videojuegos durante la pandemia. En 2023, Erika contó que su hijo coincidió en línea con una de ellas sin saber inicialmente que pertenecían a la misma familia.
¿Nicolás ya conoció a su abuelo Ernesto Zedillo?
Aunque Nicolás mantiene una relación con su padre y con parte de su familia paterna, todavía existe una persona de ese entorno familiar con la que no ha tenido un encuentro: su abuelo, Ernesto Zedillo Ponce de León.
Al ser cuestionada sobre si su hijo tendría interés en conocer más sobre el mundo de la política a través de su familia paterna, Buenfil reconoció que podría existir curiosidad.
Sin embargo, la actriz fue precisa al señalar que ese encuentro todavía no ocurre.
“Bueno, claramente, si conoce a ese señor, me imagino que tendría que tener unas conversaciones impresionantes por todo lo que sabe y conoce. No sé qué quiera hasta ahorita, yo te cuento lo que veo y ya en un futuro Dios dirá”, concluyó.
Con información de Agencia México