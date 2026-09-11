Erika Buenfil rompe el silencio sobre la convivencia de Nicolás con su papá, Ernesto Zedillo Jr.

Erika fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde esperaba a su hermana para irse juntas de vacaciones. Durante el encuentro con la prensa, la actriz fue cuestionada sobre la cercanía que Nicolás ha presumido recientemente con su papá y sus medias hermanas.

Aunque evitó entrar en detalles sobre la relación familiar, Buenfil aseguró que todo marcha bien. “Pues muy bien, muy bonita”.

La actriz también fue cuestionada sobre lo que representa para ella, como madre, ver a su hijo pleno y disfrutando de la convivencia con su familia paterna. “Sí, para mí ver a mi hijo completo y lleno de amor y lleno de entusiasmo y rodeado de gente que lo cuida y lo protege me hace sentir muy feliz”.

Aunque Nicolás ha compartido públicamente algunos momentos de convivencia con su papá y sus medias hermanas, Erika dejó claro que prefiere respetar esa parte de la vida de su hijo y no profundizar en detalles.

Por otra parte, Buenfil reveló que en algún momento tuvo que ponerle un ultimátum a Nicolás para que decidiera entre continuar trabajando en Televisa o darle prioridad a sus estudios, pues ambas actividades estaban afectando su rendimiento.



Erika Buenfil y su hijo Nicolás (Instagram)

“Es que o colegio o trabajo, no se podía, el colegio lo demandaba mucho y el trabajo también y entonces los tiempos no combinaban, terminaba exhausto, llegaba muy tarde a la casa porque trabaja en la tarde, pero se levantaba muy temprano. Nicolás sale muy temprano al colegio, entonces no estaba rindiendo en ninguna de las dos, y yo le dije pues primero que nada la universidad, que no es negociable”.