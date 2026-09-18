Frankie Muniz, actor de 'Malcolm el de enmedio' asegura que su vida ha sido una pesadilla y dice que ya tocó fondo

El actor no explicó qué situaciones específicas provocaron este estado, pero su mensaje llega poco más de dos meses después de que anunció el fin de su matrimonio con Paige Price y después de varias publicaciones en redes sociales en las que dejó ver que atravesaba dificultades personales.

Frankie Muniz dice que tocó fondo

Frankie explicó que, dentro de esta etapa tan complicada, encontró un motivo para detenerse y revisar su vida.

Dijo que ya no tuvo “dónde esconderse” y que eso le permitió observar aspectos personales que considera necesario trabajar para convertirse en una mejor versión de sí mismo.

El actor dejó en claro que no busca construir una imagen pública más cuidada, sino de trabajar en “el verdadero” Frankie. También planteó que llegar al fondo puede convertirse en un punto de partida para realizar cambios que antes había evitado.

Frankie Muniz asegura que su vida se ha vuelto una pesadilla y que ya tocó fondo (Instagram / Frankie Muniz)



Asimísmo, explicó que dentro de cinco años espera mirar hacia atrás y sentirse agradecido por el momento que atraviesa ahora. Su intención, dijo, es tomar esta etapa como una base para reconstruirse y no como el final de su historia.

El mensaje también cerró con una frase dirigida a quienes atraviesan una situación similar: “No estás roto. Te están reconstruyendo”.