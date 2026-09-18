La princesa Diana fue “la heroína de una fantasía global, pero su realidad era bastante diferente”, asegura su hermano

Princesa Diana: la heroína de una fantasía global

La nota discordante, que transformó nuestra relación fraterna en una tan poco común durante la segunda mitad de su brevísima vida, fue su matrimonio con un miembro de la familia real británica.

Cuando, en 1981, apareció vestida de novia en la catedral de St. Paul, caminó hasta el altar del brazo de nuestro padre en calidad de hermana mía y salió frente a la multitud que la aclamaba como la princesa que había cautivado al mundo entero.

La gente quería un cuento de hadas, y esa mañana Diana fue nombrada la heroína de una fantasía global. Nadie lo sabía en aquel momento excepto ella misma, pero su realidad era bastante diferente.

Muchos lectores son demasiado jóvenes para recordarla tal como era. Para ellos, su identidad se reduce a una cara bonita de la historia; una figura trágica del pasado que, aunque fue tocada por el manto de la realeza, murió en un accidente de coche, como por desgracia le ocurre a un millón de personas todos los años.

Pensando en esas personas, en El canto del cisne me dispuse a desarrollar el verdadero entramado de la existencia de Diana, para que puedan apreciarla más en conjunto.

Por lo que respecta a los lectores de más de treinta años, he vinculado de forma expresa distintos capítulos de su vida a frases de mi panegírico: el discurso que escribí en su memoria durante los días posteriores a su muerte y que pronuncié en el funeral celebrado el sábado siguiente.

Charles Spencer, hermano de Lady Di, escribió el libro 'El canto del cisne' (© Stuart McClymont : The Sunday Times)

A ese grupo de población de más edad, algunos de los temas en El canto del cisne le serán familiares, pero quizá la perspectiva desde la que los abordo le resultará nueva.

En aquel discurso fúnebre quise hablar por ella en un momento en que había sido privada de voz propia para siempre y de un modo tan repentino que jamás tuvo la oportunidad de entonar su canto del cisne. Quise recordarle al mundo cuáles eran las cualidades de Diana, tal como corresponde a todo buen panegirista.

Pero también tenía la esperanza de movilizar a las personas poderosas que podían evitarles a sus queridos hijos los detalles más truculentos de su vida.

Mi principal objetivo consistía en protegerlos de la tortura a la que ella se vio regularmente sometida durante sus últimos años por parte de los peores sectores de los medios de comunicación.

Cuando Diana saltó de forma tan triunfal a la arena de la vida como miembro de la realeza, yo era tan solo un joven de diecisiete años, inundado de hormonas y atrapado en el egocentrismo de la adolescencia.

No me implicaba demasiado en lo que pasaba fuera de mi entorno inmediato y la realeza nunca me había interesado mucho, dejando aparte su función como fuerza poderosa en la historia lejana, cuando era la pieza central de una verdad humana más amplia.

No recuerdo haber dedicado demasiada atención al ascenso social de Diana en aquel momento. Creo que, sencillamente, di por hecho que mi hermana mayor encajaría bastante bien en su nuevo papel.

Sabía que era una buena persona, con un claro sentido de lo que es correcto y lo que no. Una de sus expresiones favoritas cuando alguien hacía algún comentario desagradable sobre otro era «¡No juzgues a los demás basándote en ti!».

Me encantaba esa forma de pensar y creí que tanta sensatez le resultaría muy útil a la hora de llevar una vida que, a todas luces, distaría mucho de aquella que ambos habíamos llevado en nuestro entorno de origen.

También consideré que sería bienvenida en una institución atávica a la que mi familia había servido de forma incondicional durante siglos más por patriotismo que por adulación.

Los Spencer habían sido tradicionalmente whigs en la esfera política: respetaban a la Corona, pero no tenían miedo de exigir que quienes la llevaban puesta actuaran en beneficio de intereses políticos y sociales más amplios, incluidos los propios.

Todos esos pensamientos me rondaban por la cabeza sin que llegara a profundizar en ninguno de ellos. Básicamente, creía que mi hermana mayor se encontraría a gusto ocupando un lugar que, sin duda, imponía mucho respeto y que acabaría por aportar un beneficio al país.

En ningún momento se me ocurrió pensar que se convertiría en todo un fenómeno mundial, tal como efectivamente ocurrió.

Muchos otros, mayores que yo, también subestimaron a Diana. Es probable que la eligieran como futura reina porque su procedencia era adecuada y porque era lo bastante joven para carecer de un pasado romántico. Esas cosas eran mucho más importantes en 1981 de lo que hoy día nadie puede imaginar siquiera.

Pero el gran desconocido en aquel momento era el espíritu único que habitaba en su interior. Poseía una fuerza extraordinariamente original que irrumpió en el escenario del mundo impulsada por su carisma, adornada por su belleza y sustentada por una forma absolutamente natural de conectar con las personas.

Semejante combinación resultó impactante cuando empezó a dejarse ver y cautivadora cuando se desplegó por completo.