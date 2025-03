Ben Affleck y todos los motivos por los que no volverá a interpretar a 'Batman'

Ben Affleck revela que interpretar a Batman fue una experiencia agotadora

En una reciente entrevista con la revista GQ, Ben Affleck confesó que, aunque al principio asumió el papel con mucho entusiasmo, la realidad del proceso fue completamente distinta. Las dificultades detrás de cámaras y la presión por cumplir con las expectativas con los fans hicieron que su paso por el DCEU se convirtiera en una pesadilla.

Ben Affleck en Batman (Especial)

“Fue una experiencia realmente insoportable. No tengo interés en volver a ese género, no solo por lo complicado que fue, sino porque he perdido el entusiasmo por lo que antes disfrutaba”, aseguró. Además, reveló que muchas decisiones creativas en estas películas no coincidían con su visión artística, lo que terminó por alejarlo definitivamente del mundo de los superhéroes.

Batman vs Superman: el origen de la justicia contó con un elenco estelar que incluyó a Henry Cavill como Superman, Gal Gadot como Wonder Woman y Jesse Eisenberg como Lex Luthor. Filmada entre 2014 y 2015, la película logró recaudar más de 872 millones de dólares a nivel mundial.