Peso Pluma se convirtió en uno de los invitados que llamó la atención durante la New York Fashion Week, luego de ocupar un lugar en la primera fila del desfile de Luar, donde el diseñador Raúl López presentó su colección Spring/Summer 2027.
Peso Pluma y Danna Paola conquistan New York Fashion Week junto a Shenseea y Winnie Harlow
Peso Pluma y Danna conquistan New York Fashion Week junto a Shenseea y Winnie Harlow
El cantante mexicano acudió al esperado evento de moda en Nueva York para conocer la nueva propuesta de la firma y compartió espacio con importantes figuras de la industria del entretenimiento y la moda internacional.
Durante el desfile, Peso Pluma también tuvo la oportunidad de convivir con algunas de las celebridades que acudieron al evento. El intérprete de corridos tumbados posó para varias fotografías junto a Shenseea, Danna Paola y Winnie Harlow, imágenes en las que quedó registrado el encuentro entre las estrellas.
Para la ocasión, Peso Pluma apostó por un estilo elegante con un toque urbano. El cantante lució un traje gris claro y gafas oscuras, look con el que se sumó a la estética sofisticada que predominó entre los asistentes al desfile.
Danna Paola, por su parte, llamó la atención con un conjunto compuesto por un top translúcido dorado con aplicaciones brillantes y botas altas color marrón. Shenseea lució un conjunto azul grisáceo con escote profundo y una falda con abertura, mientras que Winnie Harlow portó un vestido negro de textura plumosa acompañado de botas altas.
La presencia de Peso Pluma en la primera fila de Luar refleja también la creciente conexión entre la música y la moda internacional, pues el cantante mexicano se ha convertido en una figura habitual en eventos de gran relevancia dentro de la industria.
@team_doblep2 Peso Pluma junto a Shenseea, Danna y winnie Harlow en Fashion Week. The goat 🐐🪶 @Peso Pluma #pesopluma #fashionweek #fyp #pesodeidad #viral ♬ sonido original - .
Así, además de disfrutar de la presentación de la colección Spring/Summer 2027, Peso Pluma aprovechó su paso por la New York Fashion Week para convivir y tomarse fotografías con algunas de las famosas que también acudieron al desfile, entre ellas Danna Paola, Shenseea y Winnie Harlow.