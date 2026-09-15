Peso Pluma y Danna Paola conquistan New York Fashion Week junto a Shenseea y Winnie Harlow

Peso Pluma y Danna conquistan New York Fashion Week junto a Shenseea y Winnie Harlow

El cantante mexicano acudió al esperado evento de moda en Nueva York para conocer la nueva propuesta de la firma y compartió espacio con importantes figuras de la industria del entretenimiento y la moda internacional.

Durante el desfile, Peso Pluma también tuvo la oportunidad de convivir con algunas de las celebridades que acudieron al evento. El intérprete de corridos tumbados posó para varias fotografías junto a Shenseea, Danna Paola y Winnie Harlow, imágenes en las que quedó registrado el encuentro entre las estrellas.





Para la ocasión, Peso Pluma apostó por un estilo elegante con un toque urbano. El cantante lució un traje gris claro y gafas oscuras, look con el que se sumó a la estética sofisticada que predominó entre los asistentes al desfile.

Danna Paola, por su parte, llamó la atención con un conjunto compuesto por un top translúcido dorado con aplicaciones brillantes y botas altas color marrón. Shenseea lució un conjunto azul grisáceo con escote profundo y una falda con abertura, mientras que Winnie Harlow portó un vestido negro de textura plumosa acompañado de botas altas.

