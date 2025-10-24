A casi 20 años del final de la serie original, la esperada continuación de 'Malcolm, el de en medio' está lista para hacernos reír (tal vez llorar) de nuevo. El proyecto revival de la icónica serie de televisión ya está en camino y el intérprete de Malcolm está tan ansioso porque se estrene como nosotros.
Malcolm y sus hermanos se reencuentran; aquí todo lo que debes saber sobre el esperado regreso de la serie
Malcolm, el de en medio: De regreso a la casa más caótica de la televisión
Todos hemos visto 'Malcolm, el de en medio' por lo menos una vez, incluso sólo a través de memes o clips en Tiktok. El impacto que la serie sigue teniendo en la cultura pop es innegable, es por ello que los productores de la serie vieron potencial de un reencuentro que continúe la historia de la familia a dos décadas del fin de la serie original.
Frankie Muniz celebró el arranque del rodaje de este reencuentro en su cuenta de Instagram con un adelanto que llenó de emoción a sus fans.
¿Cómo se llamará el revival de
'Malcolm'
y dónde se podrá ver?
El nuevo proyecto se titula 'Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair' y es una miniserie que dará seguimiento a la original. Está producida para la plataforma Disney+, a cargo de la compañía productora que estuvo detrás del show original.
¿Cuántos episodios habrá y cuándo se estrena?
La miniserie consistirá de cuatro episodios de 30 minutos cada uno. Aún no hay una fecha de estreno oficial, pero se espera que podamos verla este mismo año, en celebración al aniversario número 25 del estreno original.
Como en toda serie que reaviva la nostalgia y trae de vuelta una historia que nos encanta, la pregunta principal es a quienes volveremos a ver y de qué tratará.
¿De qué va la historia de '
Malcom in the Middle: Life's Still Unfair'?
Según la sinopsis oficial, Malcolm y su hija son arrastrados al caos familiar cuando Hal y Lois exigen su presencial para la fiesta de su 40° aniversario de bodas.
Los chicos ahora son adultos y tienen sus propias vidas, pero siguen siendo los mismos imanes de caos que hicieron nuestras vidas más divertidas con sus aventuras.
¿Qué personajes regresan (y cuáles no)?
El cast oficial incluye tanto rostros familiares, como nuevos integrantes. Nuestras pantallas volverán a iluminarse con la presencia de Malcolm (Frankie Muniz), Hal (Bryan Cranston), Lois (Jane Kackzmarek), Francis (Christopher Masterson) y Reese (Justin Berfield). Otras nuevas caras que conoceremos serán Tristan, la esposa de Malcolm (Kiana Madeira), su hija Leah (Keeley Karsten), Jamie (Anthony Timpano) y Kelly (Vaughan Murrae), las nuevas adiciones a la familia.
A pesar del cariño que todos tenemos a la serie, hay algunos de sus actores que decidieron no formar parte de este proyecto, como Dewey (Erik Per Sullivan), quien no regresará para su papel y en su lugar será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark.
De acuerdo a Frankie Muniz, condensar 20 años de historia en sólo cuatro episodios es un desafío, así como equilibrar la nostalgia con algo que resuene con las generaciones actuales es clave para el éxito de cualquier revival. Sin embargo, ver a una de las familias favoritas de la televisión es algo que nadie va a querer perderse, sobretodo, sus nuevas vidas y dinámicas como adultos.