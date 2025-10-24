Malcolm y sus hermanos se reencuentran; aquí todo lo que debes saber sobre el esperado regreso de la serie

Malcolm, el de en medio: De regreso a la casa más caótica de la televisión

Todos hemos visto 'Malcolm, el de en medio' por lo menos una vez, incluso sólo a través de memes o clips en Tiktok. El impacto que la serie sigue teniendo en la cultura pop es innegable, es por ello que los productores de la serie vieron potencial de un reencuentro que continúe la historia de la familia a dos décadas del fin de la serie original.

Frankie Muniz celebró el arranque del rodaje de este reencuentro en su cuenta de Instagram con un adelanto que llenó de emoción a sus fans.

¿Cómo se llamará el revival de

'Malcolm'

y dónde se podrá ver?

El nuevo proyecto se titula 'Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair' y es una miniserie que dará seguimiento a la original. Está producida para la plataforma Disney+, a cargo de la compañía productora que estuvo detrás del show original.

¿Cuántos episodios habrá y cuándo se estrena?

La miniserie consistirá de cuatro episodios de 30 minutos cada uno. Aún no hay una fecha de estreno oficial, pero se espera que podamos verla este mismo año, en celebración al aniversario número 25 del estreno original.

Como en toda serie que reaviva la nostalgia y trae de vuelta una historia que nos encanta, la pregunta principal es a quienes volveremos a ver y de qué tratará.