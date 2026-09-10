Lady Gaga y Michael Polansky no se han casado, pese a las versiones que en los últimos días apuntaron a una supuesta boda secreta. TMZ buscó a personas cercanas a la pareja para confirmar o desmentir las especulaciones. Y ya hay certeza: continúan comprometidos.
¿Lady Gaga y Michael Polansky se casaron en secreto? Esta es la verdad
Lady Gaga y Michael Polansky no están casados
De acuerdo con fuentes citadas por el medio, Lady Gaga y Michael Polansky siguen juntos y familiares cercanos los han visto durante las últimas semanas, por lo que descartan que la cantante se haya retirado momentáneamente para casarse en privado
Las fuentes fueron contundentes al señalar que la pareja “no se ha atado el nudo y sigue comprometida”.
La especulación surgió después de que circulara un reporte que aseguraba que personas del entorno de la cantante habían tenido dificultades para localizarla. A partir de esa versión comenzaron a crecer las teorías de que la cantante y su prometido se habían fugado para casarse y pasar su luna de miel lejos de los reflectores.
Sin embargo, TMZ también desmintió que la pareja se haya mudado a Marin County, en el norte de California. Según sus fuentes, Gaga y Polansky siguen viviendo en Malibú. El medio no descarta que hayan visitado aquella zona, pero asegura que no establecieron ahí su residencia.
Lady Gaga ha mantenido un perfil bajo
La ausencia de Lady Gaga de algunos eventos públicos contribuyó a alimentar las versiones sobre una posible boda. La cantante, de 40 años, terminó en abril su gira mundial Mayhem Ball, después de meses de presentaciones y promoción de su más reciente etapa musical.
Su último concierto tuvo lugar el 13 de abril en el Madison Square Garden de Nueva York. En aquella presentación, la cantante habló con sus seguidores sobre el cierre de la gira: “Los quiero muchísimo a todos. No puedo creer que este sea el último show”, dijo ante el público.
La intérprete también agradeció el respaldo que recibió durante la gira: “Espero que sepan lo mucho que significan para mí”, añadió. “Espero que sepan cuánto los vamos a extrañar”.
Después de esa etapa, Gaga redujo considerablemente sus apariciones públicas. Tampoco acudió a la Gala del Met de 2026, uno de los eventos en los que suele tener una presencia destacada.
Pero su bajo perfil no significa que haya desaparecido por completo. TMZ recordó que en julio asistió junto a Polansky a la boda de Bobby Campbell, manager y amigo cercano de la cantante, con Robert García, en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles. Gaga mantuvo una actitud discreta durante la celebración y no subió al escenario para cantar.
Lady Gaga y Michael Polansky siguen comprometidos
Lady Gaga y Michael Polansky hicieron público su compromiso en 2024. La cantante se refirió a él como “mi prometido” durante un encuentro con el entonces primer ministro francés Gabriel Attal en París.
El anillo, sin embargo, había llegado meses antes. Gaga contó posteriormente, durante una entrevista con Vogue y en Jimmy Kimmel Live!, que su pareja le propuso matrimonio en la habitación de un hotel.
La relación comenzó después de que Cynthia Germanotta, mamá de Gaga, conociera a Polansky en círculos relacionados con la filantropía. Según la cantante, su madre incluso tuvo una primera impresión muy particular de él.
En aquel momento, Gaga consideró que todavía no estaba preparada para una relación de ese nivel. Los dos finalmente se conocieron en diciembre de 2019, durante la fiesta de cumpleaños número 40 de Sean Parker, en Los Ángeles.
La conversación entre ellos duró aproximadamente tres horas. Semanas más tarde tuvieron su primera cita y, antes de sentarse, Gaga quiso saber cuáles eran sus planes para el futuro. Le preguntó directamente si quería casarse y tener hijos. Polansky respondió que sí.