¿Lady Gaga y Michael Polansky se casaron en secreto? Esta es la verdad

Lady Gaga y Michael Polansky no están casados

De acuerdo con fuentes citadas por el medio, Lady Gaga y Michael Polansky siguen juntos y familiares cercanos los han visto durante las últimas semanas, por lo que descartan que la cantante se haya retirado momentáneamente para casarse en privado

Las fuentes fueron contundentes al señalar que la pareja “no se ha atado el nudo y sigue comprometida”.



Michael Polansky y Lady Gaga (Getty Images)

La especulación surgió después de que circulara un reporte que aseguraba que personas del entorno de la cantante habían tenido dificultades para localizarla. A partir de esa versión comenzaron a crecer las teorías de que la cantante y su prometido se habían fugado para casarse y pasar su luna de miel lejos de los reflectores.

Sin embargo, TMZ también desmintió que la pareja se haya mudado a Marin County, en el norte de California. Según sus fuentes, Gaga y Polansky siguen viviendo en Malibú. El medio no descarta que hayan visitado aquella zona, pero asegura que no establecieron ahí su residencia.