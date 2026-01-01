J Balvin y Residente sorprenden con su reconciliación tras años de tensión ¿Por qué estaban peleados?

J Balvin decidió cerrar el 2025 dejando atrás uno de los episodios más incómodos de su carrera musical: su distanciamiento con Residente. Tras cuatro años marcados por indirectas y tensiones públicas, el artista colombiano confirmó que la reconciliación finalmente se concretó.
A través de un mensaje reflexivo en su cuenta de Instagram, y sin alardes ni confrontaciones, el artista colombiano dejó claro que la disputa quedó en el pasado y que el acercamiento con el exintegrante de Calle 13 es ya un hecho.
J Balvin y Residente se reconcilian tras años de rivalidad
En un mensaje en conjunto, los artistas compartieron una publicación el pasado 31 de diciembre, acompañada de una fotografía en la que ambos aparecen juntos, imagen que en cuestión de minutos acumuló millones de reacciones y comentarios, marcando así el cierre de una de las polémicas más comentadas de su carrera.
"Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso.
La reconciliación, según el post, ocurrió en privado: Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo", escribieron en Instagram.
¿Por qué se pelearon J Balvin y Residente?
El conflicto comenzó en septiembre de 2021, tras darse a conocer la lista de nominados a los Latin Grammy de ese año. J Balvin manifestó públicamente su inconformidad al considerar que el reguetón y la música urbana estaban subrepresentados en las nominaciones.
A través de Twitter, el cantante colombiano expresó su molestia: “Los GRAMMY no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, escribió el 28 de septiembre, aclarando además que él mismo estaba nominado.
Más tarde, Balvin intensificó su postura al invitar a los artistas urbanos a boicotear la ceremonia. “Los que tienen poder en el género ¡ninguno debería ir!, es decir todos, porque somos un movimiento”, publicó, generando una fuerte reacción dentro de la industria musical y marcando el inicio de su distanciamiento con Residente.
Residente le responde a J Balvin
Un día después, René Pérez le respondió a J Balvin a través de redes sociales. “Si los GRAMMY no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 premios? ¿Yo no soy urbano, no rapeo o de qué género estamos hablando?”, cuestionó. También le reprochó que en 2020 no hubiera manifestado inconformidad, cuando acumuló 13 nominaciones.
“Ahí no pediste boicot. Seguro hasta tenías cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones ganaste solo un GRAMMY, ahora sí vuelve el boicot”, añadió.
La confrontación escaló cuando Residente comparó la música de Balvin con un “carrito de hot dogs”, una frase que rápidamente se volvió viral y generó decenas de memes. “Puede gustarle a mucha gente, pero cuando quieren comer bien, van a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, explicó. Balvin respondió de forma breve: “Respeto tu opinión”, escribió en Twitter, aunque también ironizó sobre el comentario al compartir fotografías posando junto a un carrito de hot dogs.
El polémico BZRP Music Sessions #49
Tras ese intercambio, el conflicto pareció enfriarse, hasta que en marzo de 2022 Residente volvió a encender la polémica. El rapero publicó un video en el que aseguró que el equipo de J Balvin lo había amenazado con emprender acciones legales si lanzaba la “BZRP Music Sessions #49”.
En el mensaje, René Pérez explicó que la canción aborda temas que considera relevantes dentro de la industria musical y que, hacia el final, incluía algunas líneas dirigidas a un artista del género urbano, sin mencionarlo directamente. Según relató, al enterarse de la referencia, dicho cantante habría intentado frenar el estreno del tema a través de llamadas y advertencias legales a su sello discográfico.
Residente afirmó que no le importaban las posibles demandas ni las consecuencias comerciales, y dejó claro que no estaba dispuesto a censurarse. En su discurso, también lanzó duras críticas al sistema de la industria musical, al que acusó de presionar a los artistas y limitar su libertad creativa, marcando así una clara diferencia entre su postura y la de su colega colombiano.