J Balvin y Residente sorprenden con su reconciliación tras años de tensión ¿Por qué estaban peleados?

J Balvin y Residente se reconcilian tras años de rivalidad

J Balvin despidió el 2025 con un mensaje en el que confirmó su reconciliación con Residente, luego de más de cuatro años de distanciamiento público.

En un mensaje en conjunto, los artistas compartieron una publicación el pasado 31 de diciembre, acompañada de una fotografía en la que ambos aparecen juntos, imagen que en cuestión de minutos acumuló millones de reacciones y comentarios, marcando así el cierre de una de las polémicas más comentadas de su carrera.

"Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso.

La reconciliación, según el post, ocurrió en privado: Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo", escribieron en Instagram.

J Balvin (Getty Images)

¿Por qué se pelearon J Balvin y Residente?

El conflicto comenzó en septiembre de 2021, tras darse a conocer la lista de nominados a los Latin Grammy de ese año. J Balvin manifestó públicamente su inconformidad al considerar que el reguetón y la música urbana estaban subrepresentados en las nominaciones.

Residente (Getty Images)

A través de Twitter, el cantante colombiano expresó su molestia: “Los GRAMMY no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”, escribió el 28 de septiembre, aclarando además que él mismo estaba nominado.

Más tarde, Balvin intensificó su postura al invitar a los artistas urbanos a boicotear la ceremonia. “Los que tienen poder en el género ¡ninguno debería ir!, es decir todos, porque somos un movimiento”, publicó, generando una fuerte reacción dentro de la industria musical y marcando el inicio de su distanciamiento con Residente.