Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separan tras nueve años de matrimonio

Aunque la pareja había mantenido su vida personal lejos de los reflectores, los últimos años ambos compartieron algunos detalles sobre su dinámica familiar y el apoyo que se brindaban en sus respectivas carreras. Ahora, a través de un mensaje conjunto, confirmaron que su relación sentimental terminó, aunque aseguraron que continuarán unidos por el vínculo que los une como familia.

“Hemos estado separados durante un tiempo, y ha demostrado ser la decisión correcta para nosotros y nuestra familia. Nos tenemos el uno al otro para siempre, ¡y eso es genial!”, dijeron.

La pareja, que tiene dos hijos, no compartió detalles sobre los motivos de la separación ni precisó cuándo comenzaron a vivir distanciados.

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se conocieron en 2015, cuando trabajaron juntos en la obra de teatro off-Broadway The Way We Get By. Ese mismo año volvieron a coincidir frente a las cámaras en The Last Word, película en la que interpretaron a una pareja enamorada.



Amanda Seyfried y Thomas Sadoski (Getty Images)

La conexión profesional se transformó en una relación fuera de los escenarios. En marzo de 2016, se confirmó que estaban saliendo y, meses después, anunciaron su compromiso. En marzo de 2017, los actores se casaron en una ceremonia privada.

Thomas describió entonces la celebración como una fuga romántica al campo, lejos de una boda tradicional: “Nos fugamos. Nos fuimos al campo con un oficiante y, solo nosotros dos, hicimos lo nuestro”, dijo en aquel momento. “Fue hermoso. Fue todo lo que debía ser. Éramos solo nosotros dos hablando”.

Pocos días después de la boda nació su primera hija, Nina. En septiembre de 2020, la familia creció con la llegada de su segundo hijo, Thomas Jr.