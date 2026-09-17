Amanda Seyfried y Thomas Sadoski confirmaron el fin de su matrimonio después de nueve años juntos. Los actores dieron a conocer la noticia a través de un comunicado conjunto enviado a la revista People, en el que explicaron que llevaban un tiempo separados y que consideran que la decisión fue la adecuada para su familia.
Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separan tras nueve años de matrimonio
Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separan tras nueve años de matrimonio
Aunque la pareja había mantenido su vida personal lejos de los reflectores, los últimos años ambos compartieron algunos detalles sobre su dinámica familiar y el apoyo que se brindaban en sus respectivas carreras. Ahora, a través de un mensaje conjunto, confirmaron que su relación sentimental terminó, aunque aseguraron que continuarán unidos por el vínculo que los une como familia.
“Hemos estado separados durante un tiempo, y ha demostrado ser la decisión correcta para nosotros y nuestra familia. Nos tenemos el uno al otro para siempre, ¡y eso es genial!”, dijeron.
La pareja, que tiene dos hijos, no compartió detalles sobre los motivos de la separación ni precisó cuándo comenzaron a vivir distanciados.
Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se conocieron en 2015, cuando trabajaron juntos en la obra de teatro off-Broadway The Way We Get By. Ese mismo año volvieron a coincidir frente a las cámaras en The Last Word, película en la que interpretaron a una pareja enamorada.
La conexión profesional se transformó en una relación fuera de los escenarios. En marzo de 2016, se confirmó que estaban saliendo y, meses después, anunciaron su compromiso. En marzo de 2017, los actores se casaron en una ceremonia privada.
Thomas describió entonces la celebración como una fuga romántica al campo, lejos de una boda tradicional: “Nos fugamos. Nos fuimos al campo con un oficiante y, solo nosotros dos, hicimos lo nuestro”, dijo en aquel momento. “Fue hermoso. Fue todo lo que debía ser. Éramos solo nosotros dos hablando”.
Pocos días después de la boda nació su primera hija, Nina. En septiembre de 2020, la familia creció con la llegada de su segundo hijo, Thomas Jr.
Amanda Seyfried y Thomas Sadoski construyeron una vida familiar lejos de los reflectores
A lo largo de su matrimonio, Amanda Seyfried y Thomas Sadoski mantuvieron buena parte de su vida familiar en privado. Con el tiempo, optaron por una rutina más tranquila en una granja ubicada al norte del estado de Nueva York, donde la actriz ocasionalmente compartía detalles sobre sus animales, la crianza de sus hijos y su día a día.
En 2017, poco después de casarse, Thomas se refirió a su esposa con admiración y aseguró: “Es la persona a la que más amo, admiro y respeto en el mundo”.
Ambos también se acompañaron en sus respectivas carreras. Amada agradeció a Thomas durante su discurso de aceptación del Emmy en 2022, cuando ganó como Mejor Actriz Principal en una Miniserie o Película de Antología por The Dropout. Un año después, él la acompañó en la alfombra roja del estreno de The Crowded Room.
En 2023, la actriz describió su manera de criar a sus hijos junto a su esposo como una dinámica de “yin y yang”. Por su parte, el actor habló del orgullo que sentía por colaborar con su esposa en iniciativas de apoyo a niños afectados por conflictos, entre ellas el trabajo con War Child USA.
Todavía en enero de 2026, la actriz habló con Vogue sobre el respaldo que había recibido de su esposo durante una etapa de mucho trabajo. Al referirse a sus compromisos profesionales en The Testament of Ann Lee, The Housemaid y Long Bright River, comentó que Thomas se sacrifica mucho por ella.
Pese a esas declaraciones recientes, ambos confirmaron ahora que llevaban un tiempo separados, dejando claro que su vínculo familiar continuará y que afrontan esta nueva etapa desde una decisión que consideran correcta para ellos y sus hijos.