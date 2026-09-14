Sydney Sweeney, acusada de sexualizar el deporte femenino tras polémico comercial

La protagonista de la serie Euphoria aparece desde el viernes en un anuncio de la plataforma Novig, de la que es accionista.

Durante los 58 segundos del comercial, la actriz de 25 años posa la mayor parte del tiempo desnuda con accesorios deportivos (guantes de boxeo, balones, raqueta, palo de golf...) con el objetivo de promocionar las apuestas, "no sobre la guerra, no sobre la muerte, no sobre la política. Solo deporte".

Tras su difusión en las redes sociales, el anuncio desencadenó una andanada de críticas de numerosos deportistas de alto nivel que vieron en él una "regresión".





La exnadadora australiana Ariarne Titmus se declaró "furiosa". "No solo es una afrenta para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su arte, sino también para todas aquellas que aprecian el deporte por lo que realmente es: el trabajo en equipo, la amistad, la entrega, la excelencia, la unidad...", escribió en Instagram la cuádruple campeona olímpica.

La nadadora denunció "un mundo en el que la monetización del cuerpo de las mujeres y la sexualización del deporte femenino siguen siendo moneda corriente".

La triatleta francesa Mathilde Tily calificó el comercial de "repugnante" y escribió en sus redes que "ninguna suma de dinero debería convencer a una mujer de ofrecer esta imagen" en un momento en que las deportistas "todavía luchan por el mismo reconocimiento, las mismas primas... y mucho más".

