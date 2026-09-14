Hacks, la serie con 24 nominaciones al los Emmy que convirtió cumplir 60 en un superpoder

De actriz veterana a fenómeno cultural

Cuando Hacks debutó en 2021, Deborah Vance, su protagonista, apareció como una figura aparentemente conocida: una comediante veterana intentando mantenerse vigente en una industria obsesionada con la juventud. Lo que nadie esperaba era que ese personaje evolucionara hasta convertirse en uno de los retratos más ricos y complejos de la televisión reciente.

La serie evitó presentar a Deborah como una víctima del paso del tiempo. Por el contrario, convirtió su experiencia, ambición, inteligencia y capacidad de adaptación en las herramientas que la mantienen relevante. La edad dejó de ser un obstáculo para convertirse en una ventaja narrativa.

Jean Smart podría hacer historia al conseguir su quinto Emmy consecutivo. (Getty Images)

El resultado fue extraordinario. Jean Smart acumuló premios, reconocimiento crítico y una nueva generación de admiradores que descubrieron en Deborah Vance a un personaje tan brillante como imperfecto. Hoy la actriz suma siete premios Emmy y podría conseguir otro hito histórico en 2026 al ganar por quinta ocasión consecutiva como Mejor Actriz de Comedia gracias a Hacks, una serie de comedia que, hasta este momento, ya ha conseguido 13 estatuillas de sus 86 candidaturas.

Hacks:

La revolución silenciosa de las mujeres maduras en TV

Uno de los mayores logros de Hacks es que nunca convirtió la edad en su único tema. La serie habla sobre amistad, poder, fama, creatividad, ego, dinero y ambición. Habla sobre el miedo a volverse irrelevante, sobre la necesidad de reinventarse y de las relaciones entre generaciones que parecen incompatibles, pero terminan transformándose mutuamente.

Jean Smart y Paul W. Downs en una escena de la quinta temporada de Hacks. (Cortesía. )



En ese sentido, Deborah Vance representa algo poco habitual en la televisión contemporánea: una mujer madura cuya vida no gira alrededor de la nostalgia ni de la maternidad. Sigue teniendo proyectos, conflictos, deseos, errores y sueños profesionales.

En una industria que históricamente reservó los papeles más complejos para hombres mayores, Hacks demostró que existe una audiencia enorme interesada en protagonistas femeninas que atraviesan nuevas etapas de su vida sin perder protagonismo. La serie también rompió con la idea de que las historias sobre mujeres mayores pertenecen exclusivamente a nichos específicos.

