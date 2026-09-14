Cuando se anunciaron las nominaciones a los Emmy 2026, Hacks volvió a colocarse en el centro de la conversación televisiva. La comedia protagonizada por Jean Smart llega a la ceremonia de este 14 de septiembre con 24 nominaciones, un récord histórico para una serie de comedia. La producción, creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, sigue la relación entre Deborah Vance, una legendaria comediante de Las Vegas, y una joven escritora que busca relanzar su carrera. Pero más allá de los premios, Hacks se convirtió en un fenómeno cultural por una razón más profunda: demostrar que las mujeres mayores de 60 años pueden protagonizar historias complejas, divertidas, exitosas y absolutamente contemporáneas.
Hacks, la serie con 24 nominaciones al los Emmy que convirtió cumplir 60 en un superpoder
Cuando se anunciaron las nominaciones a los Emmy 2026, Hacks volvió a colocarse en el centro de la conversación televisiva. La comedia protagonizada por Jean Smart llega a la ceremonia de este 14 de septiembre con 24 nominaciones, un récord histórico para una serie de comedia. La producción, creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, sigue la relación entre Deborah Vance, una legendaria comediante de Las Vegas, y una joven escritora que busca relanzar su carrera. Pero más allá de los premios, Hacks se convirtió en un fenómeno cultural por una razón más profunda: demostrar que las mujeres mayores de 60 años pueden protagonizar historias complejas, divertidas, exitosas y absolutamente contemporáneas.
De actriz veterana a fenómeno cultural
Cuando Hacks debutó en 2021, Deborah Vance, su protagonista, apareció como una figura aparentemente conocida: una comediante veterana intentando mantenerse vigente en una industria obsesionada con la juventud. Lo que nadie esperaba era que ese personaje evolucionara hasta convertirse en uno de los retratos más ricos y complejos de la televisión reciente.
La serie evitó presentar a Deborah como una víctima del paso del tiempo. Por el contrario, convirtió su experiencia, ambición, inteligencia y capacidad de adaptación en las herramientas que la mantienen relevante. La edad dejó de ser un obstáculo para convertirse en una ventaja narrativa.
El resultado fue extraordinario. Jean Smart acumuló premios, reconocimiento crítico y una nueva generación de admiradores que descubrieron en Deborah Vance a un personaje tan brillante como imperfecto. Hoy la actriz suma siete premios Emmy y podría conseguir otro hito histórico en 2026 al ganar por quinta ocasión consecutiva como Mejor Actriz de Comedia gracias a Hacks, una serie de comedia que, hasta este momento, ya ha conseguido 13 estatuillas de sus 86 candidaturas.
Hacks:
La revolución silenciosa de las mujeres maduras en TV
Uno de los mayores logros de Hacks es que nunca convirtió la edad en su único tema. La serie habla sobre amistad, poder, fama, creatividad, ego, dinero y ambición. Habla sobre el miedo a volverse irrelevante, sobre la necesidad de reinventarse y de las relaciones entre generaciones que parecen incompatibles, pero terminan transformándose mutuamente.
En ese sentido, Deborah Vance representa algo poco habitual en la televisión contemporánea: una mujer madura cuya vida no gira alrededor de la nostalgia ni de la maternidad. Sigue teniendo proyectos, conflictos, deseos, errores y sueños profesionales.
En una industria que históricamente reservó los papeles más complejos para hombres mayores, Hacks demostró que existe una audiencia enorme interesada en protagonistas femeninas que atraviesan nuevas etapas de su vida sin perder protagonismo. La serie también rompió con la idea de que las historias sobre mujeres mayores pertenecen exclusivamente a nichos específicos.
El récord histórico de nominaciones de la serie
El impacto cultural de Hacks quedó reflejado en los Emmy 2026. La serie obtuvo 24 nominaciones, la cifra más alta jamás alcanzada por una comedia en una sola edición de los premios. El logro la colocó por encima de competidores como The Bear, Abbott Elementary y Shrinking, consolidándola como una de las producciones más importantes de la década.
El récord es particularmente significativo porque llega en la temporada final de la serie. Mientras muchas producciones pierden fuerza en sus últimos años, Hacks consiguió exactamente lo contrario: cerrar su recorrido creativo en el punto más alto de reconocimiento industrial.
Las nominaciones abarcan actuación, escritura, dirección y múltiples categorías técnicas, confirmando que el éxito de la serie no depende únicamente del carisma de Jean Smart, sino de una maquinaria creativa excepcional.
Sin embargo, el verdadero legado de Hacks difícilmente podrá medirse solo en premios. Su importancia radica en haber demostrado que la televisión todavía puede desafiar viejos prejuicios de la industria. En una época obsesionada con encontrar a la próxima estrella joven, la serie convirtió a una mujer de más de 70 años en el rostro de una de las comedias más celebradas del mundo.