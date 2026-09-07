Bad Bunny volvió a hacer historia. El espectáculo de medio tiempo que encabezó durante el Super Bowl LX se llevó los siete premios Emmy en los que estaba nominado, incluido Mejor Especial de Variedades en Vivo, durante la primera noche de los galardones.
Bad Bunny hace historia en los Emmy: Logró siete premios por su show en el Super Bowl
Bad Bunny gana siete Emmy y hace historia con su show del Super Bowl LX
El triunfo le dio a Bad Bunny su primer Emmy y convirtió su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl más premiado en la historia de estos reconocimientos. El resultado llega después de la polémica que acompañó su elección para encabezar el show, algo que el propio artista respondió desde el escenario con un mensaje sobre la unión.
“Lo único más poderoso que el odio es el amor”, dijo el reguetonero durante su presentación.
Además del premio principal, el espectáculo fue reconocido en las categorías de dirección, dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica y fotografía.
Los galardones destacaron el trabajo detrás de los 13 minutos de actuación, que combinaron música latina, referencias a Puerto Rico y la participación de invitados como Lady Gaga y Ricky Martin.
Con este triunfo, el show de Bad Bunny se convirtió en el segundo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en ganar el máximo reconocimiento de variedades en vivo. El primero fue la presentación de 2022, que reunió a Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent.
El logro también tiene otra particularidad: fue el primer programa en español en ganar en esta categoría.
Para Bad Bunny, este reconocimiento se suma a un año especialmente importante. Siete meses antes, Debí Tirar Más Fotos se convirtió en el primer álbum completamente en español en ganar el Grammy a Álbum del Año.
Bad Bunny también triunfa con Saturday Night Live
La noche de los Emmy también dejó otro premio relacionado con Bad Bunny . El primer episodio de la temporada de Saturday Night Live, que el cantante presentó, ganó en la categoría de Mejor Maquillaje para un Programa de variedades, no ficción o telerrealidad.
De esta forma, el artista estuvo vinculado a dos producciones ganadoras durante la primera noche de los premios.
Para Bad Bunny, los siete Emmy representan un nuevo reconocimiento a una presentación que combinó música, identidad puertorriqueña y un importante despliegue técnico. El cantante continúa así con una racha de éxitos que también incluye su trabajo en cine: su canción “EoO” forma parte de Spider-Man: Brand New Day y próximamente protagonizará Porto Rico, película del artista puertorriqueño Residente.
Entre los otros nombres destacados estuvo Sabrina Carpenter, quien consiguió su primer Emmy como productora ejecutiva e intérprete de The Muppet Show. El programa ganó cuatro premios, incluido Mejor Especial de Variedades (Pregrabado).
El triunfo de The Muppet Show también dejó a Taylor Swift sin premios durante esta primera noche. Su especial Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show estaba nominado en cinco categorías, pero no consiguió ninguna estatuilla.