Bad Bunny hace historia en los Emmy: Logró siete premios por su show en el Super Bowl

Bad Bunny gana siete Emmy y hace historia con su show del Super Bowl LX

El triunfo le dio a Bad Bunny su primer Emmy y convirtió su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl más premiado en la historia de estos reconocimientos. El resultado llega después de la polémica que acompañó su elección para encabezar el show, algo que el propio artista respondió desde el escenario con un mensaje sobre la unión.

“Lo único más poderoso que el odio es el amor”, dijo el reguetonero durante su presentación.



Bad Bunny (Getty Images)

Además del premio principal, el espectáculo fue reconocido en las categorías de dirección, dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, diseño de iluminación, dirección técnica y fotografía.

Los galardones destacaron el trabajo detrás de los 13 minutos de actuación, que combinaron música latina, referencias a Puerto Rico y la participación de invitados como Lady Gaga y Ricky Martin.

Con este triunfo, el show de Bad Bunny se convirtió en el segundo espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en ganar el máximo reconocimiento de variedades en vivo. El primero fue la presentación de 2022, que reunió a Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent.

El logro también tiene otra particularidad: fue el primer programa en español en ganar en esta categoría.

Para Bad Bunny, este reconocimiento se suma a un año especialmente importante. Siete meses antes, Debí Tirar Más Fotos se convirtió en el primer álbum completamente en español en ganar el Grammy a Álbum del Año.