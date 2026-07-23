Mauricio Ochmann dedica emotivo mensaje a Aislinn Derbez y elogió su relación como papás

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez y elogió su relación como padres

Mauricio Ochmann sorprendió al dedicar unas palabras a Aislinn Derbez al hablar sobre la relación que ambos han construido como padres de Kailani, varios años después de poner fin a su matrimonio.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Santiago Ruisenor)

Durante una dinámica de Enfrentados en el programa Sale el Sol, el actor habló sobre la forma en que él y la actriz han enfrentado la crianza compartida de su hija, destacando que, más allá de su historia como pareja, han logrado consolidar un equipo basado en el respeto y la colaboración.

"Pues voy a hablar de ti y de mí. Tú como mamá y yo como papá, siento que hemos hecho un gran equipo".

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Instagram)

Ochmann también aseguró que la experiencia de convertirse en padres ha sido transformadora para ambos, ya que les permitió crecer a nivel personal y fortalecer la relación que hoy mantienen.

"Siento que a través de nuestra paternidad y maternidad nos hemos rescatado individualmente nuestras historias de vida y estoy muy orgulloso de nosotros y del equipo y de la complicidad que hemos construido por el bienestar de Kailani".