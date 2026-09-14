Los Emmy suelen ser una celebración de las mejores series y actuaciones del año, pero también funcionan como una oportunidad para corregir deudas pendientes. La edición 2026, que se celebrará este 14 de septiembre en Los Ángeles, tiene una narrativa particularmente atractiva: la de los actores y actrices que, pese a acumular años de reconocimiento, múltiples nominaciones y carreras admiradas por colegas y espectadores, todavía no han ganado una sola estatuilla. Entre ellos aparecen nombres tan importantes como Harrison Ford, Steve Carell, Michelle Pfeiffer, Keri Russell y Rhea Seehorn. Algunos son leyendas de Hollywood; otros se han convertido en referentes de la televisión moderna. Todos llegan con la misma misión: romper una larga espera y escuchar finalmente su nombre cuando se anuncien los ganadores.
Harrison Ford, Steve Carell y Michelle Pfeiffer: las estrellas que podrían conseguir, por fin, su primer Emmy
Los Emmy suelen ser una celebración de las mejores series y actuaciones del año, pero también funcionan como una oportunidad para corregir deudas pendientes. La edición 2026, que se celebrará este 14 de septiembre en Los Ángeles, tiene una narrativa particularmente atractiva: la de los actores y actrices que, pese a acumular años de reconocimiento, múltiples nominaciones y carreras admiradas por colegas y espectadores, todavía no han ganado una sola estatuilla. Entre ellos aparecen nombres tan importantes como Harrison Ford, Steve Carell, Michelle Pfeiffer, Keri Russell y Rhea Seehorn. Algunos son leyendas de Hollywood; otros se han convertido en referentes de la televisión moderna. Todos llegan con la misma misión: romper una larga espera y escuchar finalmente su nombre cuando se anuncien los ganadores.
Steve Carell: doce nominaciones después, la Academia aún tiene una deuda pendiente
Si existe un nombre que simboliza la perseverancia en estos Emmy, es Steve Carell. El actor acumula 12 nominaciones sin victoria, una cifra que lo coloca entre los intérpretes más reconocidos por la Academia que nunca han logrado llevarse el premio.
Su trabajo como Michael Scott en The Office ayudó a redefinir la comedia televisiva del siglo XXI y convirtió a la serie en uno de los fenómenos culturales más importantes de las últimas décadas. A pesar de ello, el Emmy siempre terminó en otras manos.
Con el paso de los años, Carell ha demostrado una versatilidad poco común, alternando entre la comedia, el drama y el cine de prestigio. Su nominación de este año como Greg Russo en la serie Rooster, representa una nueva oportunidad para que la Academia reconozca no sólo una actuación específica, sino una trayectoria que ha marcado a toda una generación de espectadores.as Greg Russo
Harrison Ford: una leyenda de Hollywood en busca de una primera vez
Pocos actores poseen una carrera tan icónica como Harrison Ford. Han Solo, Indiana Jones y Rick Deckard son personajes que ayudaron a definir la cultura popular moderna. Sin embargo, hay un reconocimiento que todavía falta en su historial: un Emmy.
El actor llega a la ceremonia con apenas su segunda nominación. Su participación en Shrinking ha demostrado una faceta distinta de su talento. Lejos de los héroes de acción que lo hicieron famoso, Ford interpreta a un terapeuta brillante y vulnerable que enfrenta una enfermedad degenerativa mientras mantiene intacto su característico sentido del humor.
Una victoria tendría un peso simbólico enorme. No sólo representaría el primer Emmy para una de las figuras más importantes de Hollywood, sino también el reconocimiento a una etapa tardía de su carrera que ha sorprendido incluso a sus seguidores más fieles.
Michelle Pfeiffer: la estrella de cine que busca conquistar la televisión
Michelle Pfeiffer ha sido una de las actrices más admiradas de Hollywood durante más de cuatro décadas. Sin embargo, el Emmy sigue siendo una asignatura pendiente.
La actriz acumula tres nominaciones sin victoria. Su presencia en esta edición confirma una tendencia cada vez más evidente: la televisión se ha convertido en el espacio donde muchas de las grandes estrellas de cine encuentran algunos de los personajes más complejos y estimulantes de sus carreras.
Para Pfeiffer, una victoria significaría sumar una de las pocas distinciones importantes que todavía faltan en una trayectoria repleta de reconocimientos y actuaciones memorables.
Keri Russell: ocho nominaciones y una larga espera
La historia de Keri Russell es una de las más sorprendentes entre los nominados de este año. A lo largo de su carrera ha acumulado ocho nominaciones al Emmy sin lograr una victoria.
Desde Felicity hasta sus trabajos más recientes, Russell se ha mantenido como una de las intérpretes más consistentes de la televisión estadounidense. Su capacidad para construir personajes complejos y emocionalmente ricos la ha convertido en una favorita de la crítica durante más de dos décadas.
Por eso, una victoria en 2026 sería vista por muchos como un reconocimiento largamente esperado a una carrera ejemplar.
Rhea Seehorn: la reivindicación que muchos esperan desde Better Call Saul
Pocas actrices generan tanta unanimidad entre los seguidores de la televisión como Rhea Seehorn. Durante años, muchos consideraron que su trabajo en Better Call Saul merecía más reconocimiento por parte de la Academia.
Ahora suma cuatro nominaciones sin victoria. Su situación se ha convertido en uno de los ejemplos más citados cuando se habla de intérpretes que merecen una recompensa después de años de excelencia. Una victoria este año sería interpretada no sólo como un premio a su trabajo reciente, sino como una reivindicación de toda una trayectoria.
Carrie Coon y la consolidación de una de las mejores actrices de su generación
Carrie Coon se ha ganado una reputación impecable entre la crítica y sus colegas. Su trabajo constante en televisión la ha convertido en una de las intérpretes más respetadas de la industria.
Sin embargo, cuatro nominaciones después, el Emmy continúa resistiéndose. La actriz llega a esta edición respaldada por algunos de los trabajos más celebrados de la temporada y con posibilidades reales de finalmente romper esa racha.
Los Emmy también premian la perseverancia
Más allá de los récords, las audiencias y las series favoritas de cada temporada, los Emmy suelen ofrecer momentos que trascienden una sola producción. Son las victorias que parecen corregir omisiones históricas, reconocer carreras enteras y celebrar años de constancia.
Steve Carell, Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Keri Russell y Rhea Seehorn representan precisamente esa narrativa. Ninguno necesita un Emmy para validar su talento. Sin embargo, después de tantas nominaciones y tantos años construyendo algunas de las interpretaciones más memorables de la televisión y el cine, la edición 2026 podría convertirse en la noche en que varias de las deudas más comentadas de la industria finalmente queden saldadas.