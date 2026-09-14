Harrison Ford, Steve Carell y Michelle Pfeiffer: las estrellas que podrían conseguir, por fin, su primer Emmy

Steve Carell: doce nominaciones después, la Academia aún tiene una deuda pendiente

Si existe un nombre que simboliza la perseverancia en estos Emmy, es Steve Carell. El actor acumula 12 nominaciones sin victoria, una cifra que lo coloca entre los intérpretes más reconocidos por la Academia que nunca han logrado llevarse el premio.

Steve Carrell en la serie Rooster. (Cortesía. )



Su trabajo como Michael Scott en The Office ayudó a redefinir la comedia televisiva del siglo XXI y convirtió a la serie en uno de los fenómenos culturales más importantes de las últimas décadas. A pesar de ello, el Emmy siempre terminó en otras manos.

Con el paso de los años, Carell ha demostrado una versatilidad poco común, alternando entre la comedia, el drama y el cine de prestigio. Su nominación de este año como Greg Russo en la serie Rooster, representa una nueva oportunidad para que la Academia reconozca no sólo una actuación específica, sino una trayectoria que ha marcado a toda una generación de espectadores.as Greg Russo

Harrison Ford: una leyenda de Hollywood en busca de una primera vez

Pocos actores poseen una carrera tan icónica como Harrison Ford. Han Solo, Indiana Jones y Rick Deckard son personajes que ayudaron a definir la cultura popular moderna. Sin embargo, hay un reconocimiento que todavía falta en su historial: un Emmy.

Cortesía.



El actor llega a la ceremonia con apenas su segunda nominación. Su participación en Shrinking ha demostrado una faceta distinta de su talento. Lejos de los héroes de acción que lo hicieron famoso, Ford interpreta a un terapeuta brillante y vulnerable que enfrenta una enfermedad degenerativa mientras mantiene intacto su característico sentido del humor.

Una victoria tendría un peso simbólico enorme. No sólo representaría el primer Emmy para una de las figuras más importantes de Hollywood, sino también el reconocimiento a una etapa tardía de su carrera que ha sorprendido incluso a sus seguidores más fieles.

Michelle Pfeiffer: la estrella de cine que busca conquistar la televisión

Michelle Pfeiffer ha sido una de las actrices más admiradas de Hollywood durante más de cuatro décadas. Sin embargo, el Emmy sigue siendo una asignatura pendiente.

Michelle Pfeiffer consiguió su nominación al Emmy 2026 por Margo's Got Money Troubles. (Cortesía. )



La actriz acumula tres nominaciones sin victoria. Su presencia en esta edición confirma una tendencia cada vez más evidente: la televisión se ha convertido en el espacio donde muchas de las grandes estrellas de cine encuentran algunos de los personajes más complejos y estimulantes de sus carreras.

Para Pfeiffer, una victoria significaría sumar una de las pocas distinciones importantes que todavía faltan en una trayectoria repleta de reconocimientos y actuaciones memorables.