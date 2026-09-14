Esta es la lista de las nominaciones de las principales categorías de los 78° Premios Emmy que se celebran el lunes en Los Ángeles. "The Pitt" lidera con 25 nominaciones , seguida por la comedia "Hacks", con 24.
Emmy 2026: 'The Pitt' encabeza las nominaciones con 25 candidaturas; conoce la lista completa
En la entrega de las primeras estatuillas hace una semana se impuso "La maldición de Widow's Bay" con ocho premios Emmy, en su mayoría de categorías técnicas.
Mariska Hargitay, la veterana estrella de "La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales", comandará la gala de los considerados Óscar de la televisión.
MEJOR SERIE DRAMÁTICA
"La diplomacia"
"La edad dorada"
"El caballero de los Siete Reinos"
"Paraíso"
"The Pitt"
"Pluribus"
"Caballos lentos"
"Amigos y vecinos"
MEJOR SERIE DE COMEDIA
"Escuela Primaria Abbott"
"El oso"
"Trucos"
"Margo tiene problemas de dinero"
"Nadie quiere esto"
"Solo asesinatos en el edificio"
"Terapia sin filtro"
"La maldición de Widow's Bay"
MEJOR MINISERIE
"Todo es culpa suya"
"La bestia en mí"
"Bronca"
"DTF St. Louis"
"Historia de amor: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette"
MEJOR ACTOR PRINCIPAL, DRAMA
Sterling K. Brown, "Paraíso"
Gary Oldman, "Caballos lentos"
Mark Ruffalo, "Tarea: Unidad especial"
Rufus Sewell, "La diplomática"
Noah Wyle, "The Pitt"
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL, DRAMA
Carrie Coon, "La edad dorada"
Chase Infiniti, "Los testamentos"
Keri Rusell, "La diplomática"
Rhea Seehorn, "Pluribus"
Zendaya, "Euforia"
MEJOR ACTOR DE COMEDIA
Yahya Abdul-Mateen II, "El Hombre Maravilla"
Steve Carell, "Gallo"
Matthew Rhys, "La maldición de Widow's Bay"
Jason Segel, "Terapia sin filtro"
Martin Short, "Solo asesinatos en el edificio"
MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA
Quinta Brunson, "Escuela Primaria Abbott"
Ayo Edebiri, "El Oso"
Elle Fanning, "Margo tiene problemas de dinero"
Lisa Kudrow, "El regreso"
Jean Smart, "Hacks"
ACTOR MEJOR DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Riz Ahmed, "El señuelo"
Jason Bateman, "Conejo Negro"
Charlie Hunnam, "Monstruo: La historia de Ed Gein"
Oscar Isaac, "Bronca"
Matthew Rhys, "La bestia en mí"
MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN
Claire Danes, "La bestia en mí"
Sally Field, "Criaturas luminosas"
Carey Mulligan, "Bronca"
Sarah Pidgeon, "Historia de amor: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette"
Sarah Snook, "Todo es culpa suya"
MEJOR ACTOR DE REPARTO, DRAMA
Patrick Ball, "The Pitt"
Billy Crudup, "El Show de la Mañana"
Shawn Hatosy, "The Pitt"
Gerran Howell, "The Pitt"
Jack Lowden, "Caballos lentos"
Tom Pelphrey, "Tarea: Unidad especial"
Carlos-Manuel Vesga, "Pluribus"
MAYOR ACTRIZ DE REPARTO, DRAMA
Taylor Dearden, "The Pitt"
Fiona Dourif, "The Pitt"
Allison Janney, "La diplomática"
Katherine LaNasa, "The Pitt"
Sepideh Moafi, "The Pitt"
Julianne Nicholson, "Paraíso"
Karolina Wydra, "Pluribus"
ACTOR MEJOR DE REPARTO, COMEDIA
Colman Domingo, "Las cuatro estaciones"
Paul W. Downs, "Hacks"
Harrison Ford, "Terapia sin filtro"
Nick Offerman, "Margo tiene problemas de dinero"
Stephen Root, "La maldición de Widow's Bay"
Michael Urie, "Terapia sin filtro"
Tyler James Williams, "Escuela Primaria Abbott"
MAYOR ACTRIZ DE REPARTO, COMEDIA
Dale Dickey, "La maldición de Widow's Bay"
Hannah Einbinder, "Hacks"
Janelle James, "Escuela Primaria Abbott"
Kate O'Flynn, "La maldición de Widow's Bay"
Michelle Pfeiffer, "Margo tiene problemas de dinero"
Megan Stalter, "Hacks"
Jessica Williams, "Terapia sin filtro"
SERIES CON MÁS NOMINACIONES:
"The Pitt" - 25
"Trucos" - 24
"La maldición de Widow's Bay" - 19
"Pluribus" - 18
"Bronca" - 16