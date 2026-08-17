Jorge D’Alessio habla de su nueva relación y revela el consejo que le dio Marichelo

Jorge D’Alessio niega que su nueva pareja provocara su divorcio

Uno de los puntos que quiso aclarar fue la versión de que su actual pareja habría sido responsable de la separación de Marichelo. El músico rechazó esta idea y consideró injusto que ella fuera señalada como la tercera en discordia.

“Lo que no me gustó es lo que dijeron, pues que ella era la causante de mi divorcio”, afirmó.

Marichelo confirmó que ella y Jorge D'Alessio están legalmente divorciados (Instagram / Jorge D'Alessio)

Jorge D’Alessio también contó que su hija fue quien lo animó a compartir públicamente su felicidad. Incluso reveló que Marichelo le dio un consejo similar y le pidió considerar cómo podían afectar los rumores a su actual pareja.

“Y mi hija primero fue la que me dijo: ‘Papus, no estás escondiendo nada, o sea, y estás feliz, pon algo’. Y de hecho, recibí un mensaje de Marichelo y me dijo: ‘Te doy un consejo como amiga, pon algo, o sea, porque está feo para ella’”, contó.

Aunque todavía no ha revelado la identidad de su pareja, D’Alessio sí habló de algunas de sus cualidades y destacó que es una mujer con la que se siente cómodo: “Es una mujer de bonito carácter y una mujer muy madura. Como les digo, está empezando y es poco a poco”, expresó.

Ernesto D'Alessio considera lamentable que los medio generen rumores sobre temas como este. (Instagram )

El cantante también habló sobre el final de su matrimonio y reconoció que asumió parte de la responsabilidad por las situaciones que terminaron deteriorando su relación con Marichelo.

“Si bien yo cometí errores que, pues terminaron por completo nuestro matrimonio, ya no nos encontramos como pareja. Pudimos restaurarlo y hablarlo y rescatar la amistad y hoy estamos en un muy bonito lugar”, aseguró.