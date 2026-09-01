A seis meses de anunciar su divorcio de Jorge D’Alessio, Marichelo Puente asegura que ya dio vuelta a la página. La actriz recientemente habló sobre su presente, se refirió a la nueva relación de su exesposo con la influencer colombiana Daniela Arjona y dejó claro que ahora está enfocada en sus hijos, su carrera y los proyectos que tiene para el futuro.
Marichelo cierra su historia con Jorge D’Alessio: 'El tour del divorcio se acabó'
Marichelo da por terminado su capítulo con Jorge D’Alessio
En entrevista con Venga la Alegría, Marichelo señaló que no tiene intención de continuar hablando de su matrimonio ni de la vida sentimental de Jorge D’Alessio. Para ella, el proceso quedó en el pasado y ahora prefiere mirar hacia adelante.
“El tour del divorcio se acabó. Yo ya cerré el capítulo, no tengo nada que hablar de él. Hablo de mí, del futuro que me espera, de que me espera una vida hermosa, que tengo muchos planes. Le deseo lo mejor, pero hasta aquí acabó mi tema. No tengo nada más que hablar, eso se quedó en el pasado. No soy ejemplo de nadie, no soy ni la primera ni la única y lo único que tengo que compartir es que la vida sigue y se pone padrísima. Lo pasado pisado”.
La hermana de Anahí también reconoció que la separación representó un cambio importante en su manera de ver la vida. Actualmente, aseguró sentirse más tranquila, paciente y consciente de lo que quiere para los próximos años.
“Me encuentro feliz, me encuentro con otra manera de pensar muy diferente. Me encuentro más paciente, me encuentro más clara. Eso sí, me encuentro con unas ganas enormes de comerme al mundo a mordidas, pero despacito para no atragantarme”.
Marichelo quiere recuperar su faceta profesional
Uno de los aspectos que Marichelo busca retomar con mayor fuerza es su carrera. La conductora explicó que durante los últimos 15 años dejó en segundo plano algunos objetivos relacionados con su desarrollo profesional y ahora está decidida a recuperar ese espacio.
“Creo que todo tiene su momento y yo estoy enfocada en lo que tengo que estar, que es en mí, en mis hijos, en mi trabajo, en lo que quiero hacer. Me guardé en una cajita durante 15 años, me refiero a profesionalmente de mí como mujer, no me refiero como mamá ni en otros aspectos, pero hablo profesionalmente. Y en este momento decidí sacarme de la cajita y en eso estoy enfocada”.
En esta nueva etapa, la actriz también comenzó a explorar otros formatos y proyectos. Entre ellos se encuentra un podcast que realiza junto a su amigo Rafael Mendoza, con el que busca continuar desarrollando su faceta profesional.
En cuanto a su vida sentimental, Marichelo reconoció que actualmente no está buscando una nueva relación. Aunque no descarta que pueda volver a enamorarse, dejó claro que no es algo que esté entre sus prioridades.
“El día de mañana llega alguien a mi vida, qué padre, pero no es mi prioridad”.
Finalmente Marichelo dejó en claro que desea concentrarse en su presente y en los proyectos que quiere construir después de su divorcio. Mientras Jorge D’Alessio también continúa con su vida sentimental con Daniela Arjona, a quien recientemente presentó de manera oficial en sus redes sociales.