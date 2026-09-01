Marichelo cierra su historia con Jorge D’Alessio: 'El tour del divorcio se acabó'

Marichelo da por terminado su capítulo con Jorge D’Alessio

En entrevista con Venga la Alegría, Marichelo señaló que no tiene intención de continuar hablando de su matrimonio ni de la vida sentimental de Jorge D’Alessio. Para ella, el proceso quedó en el pasado y ahora prefiere mirar hacia adelante.

“El tour del divorcio se acabó. Yo ya cerré el capítulo, no tengo nada que hablar de él. Hablo de mí, del futuro que me espera, de que me espera una vida hermosa, que tengo muchos planes. Le deseo lo mejor, pero hasta aquí acabó mi tema. No tengo nada más que hablar, eso se quedó en el pasado. No soy ejemplo de nadie, no soy ni la primera ni la única y lo único que tengo que compartir es que la vida sigue y se pone padrísima. Lo pasado pisado”.

La hermana de Anahí también reconoció que la separación representó un cambio importante en su manera de ver la vida. Actualmente, aseguró sentirse más tranquila, paciente y consciente de lo que quiere para los próximos años.

“Me encuentro feliz, me encuentro con otra manera de pensar muy diferente. Me encuentro más paciente, me encuentro más clara. Eso sí, me encuentro con unas ganas enormes de comerme al mundo a mordidas, pero despacito para no atragantarme”.