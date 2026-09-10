George Clooney aprovechó la master class que ofreció en el Festival Internacional de Cine de Venecia para hacer un repaso por distintos momentos importantes de su vida y carrera, pero también para compartir un recuerdo personal sobre la pérdida de su hermana, Adelia Ziedler, quien murió de cáncer.
Lección de vida: George Clooney recuerda los momentos que pasó con su hermana antes de su muerte por cáncer
George Clooney recuerda los últimos momentos con su hermana
El actor y cineasta, quien recibió el León de Oro a la Trayectoria en el encuentro cinematográfico, recordó que su hermana falleció el año pasado luego de ser diagnosticada con cáncer. George Clooney estuvo a su lado durante sus últimos momentos y describió aquella experiencia como un recordatorio de lo rápido que puede cambiar la vida.
“Mi hermana, con quien tenía una relación muy cercana, tuvo cáncer el año pasado y falleció muy rápidamente”, dijo. “Murió muy rápido, y yo estaba con ella cuando murió. Y fue una sensación, estar a su lado, sostenerle la mano en sus últimos momentos, comprender lo efímero que es todo esto”.
La experiencia llevó al protagonista de Ocean's Eleven a pensar en el paso del tiempo y en los años que compartió con su hermana. Para Clooney, estar junto a ella al final de su vida también significó recordar cuando ambos eran niños.
“Hace apenas unos minutos que éramos niños pequeños juntos; hace apenas unos minutos que nos tomábamos de la mano cuando éramos niños pequeños”, añadió. “El tiempo pasa volando. Todo esto. Así que solo debemos encontrar alegría”.
Adelia Ziedler murió en diciembre pasado a los 65 años. Aunque mantuvo una vida alejada de los reflectores, estuvo presente en algunos momentos importantes de la familia, entre ellos la boda de George Clooney y Amal Clooney en Venecia, en 2014.
Tras su muerte, George ya había hablado públicamente del cariño que sentía por su hermana y de la manera en que enfrentó su enfermedad.
“Mi hermana, Ada, era mi heroína”, declaró a la revista People. “Enfrentó el cáncer con valentía y sentido del humor. Nunca he conocido a nadie tan valiente. Amal y yo la echaremos muchísimo de menos”.
Adelia Ziedler, una artista dedicada a la enseñanza
Además de su vínculo familiar con George Clooney , Adelia Ziedler desarrolló una trayectoria relacionada con el arte y la educación. De acuerdo con su obituario, trabajó durante varios años como profesora de arte en una escuela primaria de Augusta.
“Artista de gran talento, compartió sus habilidades como profesora de arte en la escuela primaria Augusta Independent School durante varios años”, se escribió en su obituario.
Durante su etapa escolar también destacó por sus logros académicos, que le permitieron obtener una beca National Merit Scholar. Su interés por la lectura la llevó a formar parte de un club de lectura local y también perteneció al Gremio de Arte de Augusta.
Adelia y George eran hijos del periodista Nick Clooney y de Nina Bruce Warren, quien fue reina de belleza y empresaria. Ada era un año mayor que el actor.
La pérdida de su hermana ocurrió mientras Clooney continúa con una de las etapas más importantes de su trayectoria. Sin embargo, durante su paso por Venecia dejó claro que, más allá de los reconocimientos profesionales, son los vínculos familiares y el tiempo compartido los que adquieren un significado especial con los años.