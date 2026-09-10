Lección de vida: George Clooney recuerda los momentos que pasó con su hermana antes de su muerte por cáncer

George Clooney recuerda los últimos momentos con su hermana

El actor y cineasta, quien recibió el León de Oro a la Trayectoria en el encuentro cinematográfico, recordó que su hermana falleció el año pasado luego de ser diagnosticada con cáncer. George Clooney estuvo a su lado durante sus últimos momentos y describió aquella experiencia como un recordatorio de lo rápido que puede cambiar la vida.

“Mi hermana, con quien tenía una relación muy cercana, tuvo cáncer el año pasado y falleció muy rápidamente”, dijo. “Murió muy rápido, y yo estaba con ella cuando murió. Y fue una sensación, estar a su lado, sostenerle la mano en sus últimos momentos, comprender lo efímero que es todo esto”.

La experiencia llevó al protagonista de Ocean's Eleven a pensar en el paso del tiempo y en los años que compartió con su hermana. Para Clooney, estar junto a ella al final de su vida también significó recordar cuando ambos eran niños.



George Clooney (Getty Images)

“Hace apenas unos minutos que éramos niños pequeños juntos; hace apenas unos minutos que nos tomábamos de la mano cuando éramos niños pequeños”, añadió. “El tiempo pasa volando. Todo esto. Así que solo debemos encontrar alegría”.

Adelia Ziedler murió en diciembre pasado a los 65 años. Aunque mantuvo una vida alejada de los reflectores, estuvo presente en algunos momentos importantes de la familia, entre ellos la boda de George Clooney y Amal Clooney en Venecia, en 2014.

Tras su muerte, George ya había hablado públicamente del cariño que sentía por su hermana y de la manera en que enfrentó su enfermedad.

“Mi hermana, Ada, era mi heroína”, declaró a la revista People. “Enfrentó el cáncer con valentía y sentido del humor. Nunca he conocido a nadie tan valiente. Amal y yo la echaremos muchísimo de menos”.