George y Amal Clooney evacúan su casa en Francia por los devastadores incendios forestales

Los incendios avanzan mientras George Clooney explica por qué eligió vivir en Francia

La emergencia ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. De acuerdo con Associated Press, los incendios que afectan Francia ya abarcan una superficie cuatro veces mayor que la de París.

Por su parte, CNN informó que alrededor de 224 mil personas fueron evacuadas en la región de Gironda y otras 3 mil en Provenza-Alpes-Costa Azul, mientras que en España más de 63 mil habitantes también tuvieron que dejar sus viviendas. En Grecia, Reuters reportó la muerte de dos bomberos durante las labores para combatir el fuego.

Hace algunos meses, George Clooney explicó por qué decidió establecer junto a su familia su residencia principal en una granja en Francia, una elección que contrastó con el estilo de vida que habría tenido en Hollywood.

Amal y George Clooney (Getty Images )

“Pasé gran parte de mi infancia en una granja, y de niño odiaba esa idea”, contó en una entrevista con Esquire. “Pero ahora, para ellos es diferente: ya no están pegados a sus iPads, ¿sabes? Cenan con adultos y tienen que llevarse los platos. Tienen una vida mucho mejor”.

El ganador del Oscar también reconoció que una de sus principales motivaciones fue ofrecer a sus hijos una infancia alejada de la presión mediática: “Sentía que nunca iban a tener una oportunidad justa en la vida. En Francia, la fama les importa un bledo. No quiero que anden por ahí preocupados por los paparazzi. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otros”, afirmó.

En una entrevista previa con The New York Times, Clooney incluso admitió que jamás imaginó regresar a una vida de campo: “Al crecer en Kentucky, lo único que quería era alejarme de la granja, alejarme de esa vida. Ahora me encuentro de nuevo en ella. Conduzco un tractor y hago todo eso. Es la mejor oportunidad de tener una vida normal”, recordó.