George y Amal Clooney tuvieron que abandonar su residencia en Brignoles, al sureste de Francia, debido a los incendios forestales que mantienen en alerta a distintas regiones del país y que también afectan a España, Italia y Grecia.
George y Amal Clooney evacúan su casa en Francia por los devastadores incendios forestales
George y Amal Clooney evacúan su casa en Francia por los incendios forestales que afectan Europa
El actor y la abogada, quienes viven en esa localidad junto a sus hijos mellizos, Alexander y Ella, informaron sobre su evacuación a través de una carta dirigida al alcalde de Brignoles, Didier Brémond, en la que manifestaron su preocupación tanto por el futuro de su vivienda como por la seguridad de la comunidad.
“Estimado Didier: En este momento desconocemos si nuestra hermosa casa sobrevivirá a este terrible suceso”, escribieron al inicio del mensaje.
La pareja también dejó claro que, independientemente de las consecuencias que dejen los incendios, seguirá apoyando a la población.
“Mientras evacuamos Brignoles, queremos recalcar dos cosas: primero, esperamos que ustedes y los habitantes de nuestra ciudad estén a salvo; y segundo, que Amal y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que, pase lo que pase con nuestro pueblo, seamos parte de esta comunidad y participemos en su reconstrucción. Amamos Brignoles y a nuestros amigos que viven allí”.
Los incendios avanzan mientras George Clooney explica por qué eligió vivir en Francia
La emergencia ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. De acuerdo con Associated Press, los incendios que afectan Francia ya abarcan una superficie cuatro veces mayor que la de París.
Por su parte, CNN informó que alrededor de 224 mil personas fueron evacuadas en la región de Gironda y otras 3 mil en Provenza-Alpes-Costa Azul, mientras que en España más de 63 mil habitantes también tuvieron que dejar sus viviendas. En Grecia, Reuters reportó la muerte de dos bomberos durante las labores para combatir el fuego.
Hace algunos meses, George Clooney explicó por qué decidió establecer junto a su familia su residencia principal en una granja en Francia, una elección que contrastó con el estilo de vida que habría tenido en Hollywood.
“Pasé gran parte de mi infancia en una granja, y de niño odiaba esa idea”, contó en una entrevista con Esquire. “Pero ahora, para ellos es diferente: ya no están pegados a sus iPads, ¿sabes? Cenan con adultos y tienen que llevarse los platos. Tienen una vida mucho mejor”.
El ganador del Oscar también reconoció que una de sus principales motivaciones fue ofrecer a sus hijos una infancia alejada de la presión mediática: “Sentía que nunca iban a tener una oportunidad justa en la vida. En Francia, la fama les importa un bledo. No quiero que anden por ahí preocupados por los paparazzi. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otros”, afirmó.
En una entrevista previa con The New York Times, Clooney incluso admitió que jamás imaginó regresar a una vida de campo: “Al crecer en Kentucky, lo único que quería era alejarme de la granja, alejarme de esa vida. Ahora me encuentro de nuevo en ella. Conduzco un tractor y hago todo eso. Es la mejor oportunidad de tener una vida normal”, recordó.