George Clooney bromea sobre su edad tras enterarse que recibirá el León de Oro por su trayectoria

George Clooney recibirá el León de Oro a la trayectoria en el Festival de Venecia

George Clooney sumará uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. El Festival Internacional de Cine de Venecia anunció que el actor estadounidense recibirá el León de Oro a la Trayectoria durante su 83ª edición, en reconocimiento a más de tres décadas de aportaciones al cine como actor, director y productor.

La noticia no sorprendió a la industria. A sus 65 años, Clooney ha construido una de las carreras más sólidas de Hollywood, con dos premios Oscar, una filmografía que abarca desde grandes éxitos comerciales hasta cine de autor y una cercana relación con el festival italiano, donde ha presentado varias de sus películas más importantes.

El actor debutó en la Mostra de Venecia en 1998 con Out of Sight y, desde entonces, ha regresado en numerosas ocasiones, tanto frente como detrás de las cámaras. En el Lido estrenó cintas como Good Night, and Good Luck, The Ides of March, Suburbicon, Gravity, Michael Clayton y, más recientemente, Jay Kelly, presentada en la edición anterior del certamen.

George Clooney (Getty Images)

Al conocer la noticia, Clooney reaccionó con el humor que lo caracteriza: "He vivido tantos momentos extraordinarios en Venecia. Sin duda es mi festival favorito y recibir el León de Oro es un enorme honor. Aunque probablemente también signifique que ya estoy viejo, pero lo aceptaré", señaló en un comunicado difundido por los organizadores.

El jurado de la 83ª Mostra de Venecia estará encabezado por la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal.