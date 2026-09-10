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Espectáculos

Christian Nodal da pistas de cómo vive los planes de boda con Ángela Aguilar: 'Es momento de sentar cabeza'

El cantante Nodal compartió el adelanto de una nueva canción cuya letra habla de “sentar cabeza” y casarse; frases que sus seguidores relacionan con la boda pendiente con Ángela Aguilar
jue 10 septiembre 2026 03:33 PM
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Christian Nodal y Ángela Aguilar en los premios Juventud 2026.
Christian Nodal y Ángela Aguilar en los premios Juventud 2026. (Getty Images)

Christian Nodal está atravesando una etapa distinta en su vida personal. El cantante compartió en sus historias de Instagram fragmentos de una nueva canción y, aunque no dijo que estuviera dedicada a Ángela Aguilar, la letra da varias pistas del momento emocional que vice: habla de haber encontrado al amor de su vida, de estar listo para “sentar cabeza” y de caminar hacia el altar con la certeza de querer convertirse en hombre casado.

“Es momento de sentar cabeza, el amor de mi vida llegó, voy camino al altar con certeza, son perfectos los tiempos de Dios. Porque nadie en este mundo, me ama como me amas, y amarte como yo lo hago, corazón”, se escucha en uno de los adelantos.

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La nueva canción de Nodal dedicada a Ángela Aguilar

La letra también aborda directamente el compromiso y la decisión de compartir una vida en pareja: “Solo por ti, solo contigo, no me da miedo el destino. Tú dame el sí, acepta cariño, juro amarte pa’ siempre hay testigos, que en las buenas y en las malas estaré pa’ cuidarte y serte fiel. Que fue el beso que soñé pa’ ser marido y mujer”.

Aunque Nodal no ha confirmado que la canción esté inspirada en su relación con Ángela, las referencias al altar, al amor de su vida y a convertirse en “marido y mujer” inevitablemente han llevado a sus seguidores a relacionarla con la cantante.

¿Una pista sobre cómo vive su próxima boda con Ángela Aguilar?

La canción llega mientras Nodal y Ángela Aguilar mantienen pendiente su boda religiosa. Los cantantes se casaron por el civil el 24 de julio de 2024, en una ceremonia privada realizada en una hacienda de Morelos. A diferencia de aquel enlace, quieren que la ceremonia religiosa sea en Zacatecas y reuna a familiares y amigos cercanos.

El festejo estaba previsto originalmente para mayo de 2026, pero fue pospuesto ante las condiciones de seguridad en Zacatecas. Nodal explicó entonces que una de las prioridades era evitar poner en riesgo a sus invitados, especialmente porque muchos tendrían que trasladarse hasta el estado para acompañarlos.

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Ángela también ha hablado públicamente de estos planes y ha dejado claro que la boda religiosa no está descartada. Sin embargo, la pareja todavía no ha anunciado una nueva fecha.

“Sé que no es el momento adecuado para traer tanta logística, tantas personas a un lugar. Ahorita estamos tristemente viviendo una época muy peligrosa y muy difícil”, declaró Ángela.

La cantante también reveló qué tendría que ocurrir para que finalmente puedan llevar a cabo la ceremonia en la cúpula de Sayago, lugar que la pareja habría elegido para celebrar su matrimonio. “Cuando la cúpula esté lista y cuando el agua esté un poco más tranquila”, señaló.

Por ahora, entonces, no existe una fecha confirmada para el enlace religioso. Lo que sí ha quedado claro es que la pareja no ha renunciado a la idea de llegar nuevamente al altar.

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Christian Nodal

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