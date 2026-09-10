Christian Nodal da pistas de cómo vive los planes de boda con Ángela Aguilar: 'Es momento de sentar cabeza'

Christian Nodal está atravesando una etapa distinta en su vida personal. El cantante compartió en sus historias de Instagram fragmentos de una nueva canción y, aunque no dijo que estuviera dedicada a Ángela Aguilar, la letra da varias pistas del momento emocional que vice: habla de haber encontrado al amor de su vida, de estar listo para “sentar cabeza” y de caminar hacia el altar con la certeza de querer convertirse en hombre casado.
“Es momento de sentar cabeza, el amor de mi vida llegó, voy camino al altar con certeza, son perfectos los tiempos de Dios. Porque nadie en este mundo, me ama como me amas, y amarte como yo lo hago, corazón”, se escucha en uno de los adelantos.