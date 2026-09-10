Christian Nodal da pistas de cómo vive los planes de boda con Ángela Aguilar: 'Es momento de sentar cabeza'

La nueva canción de Nodal dedicada a Ángela Aguilar

La letra también aborda directamente el compromiso y la decisión de compartir una vida en pareja: “Solo por ti, solo contigo, no me da miedo el destino. Tú dame el sí, acepta cariño, juro amarte pa’ siempre hay testigos, que en las buenas y en las malas estaré pa’ cuidarte y serte fiel. Que fue el beso que soñé pa’ ser marido y mujer”.

Aunque Nodal no ha confirmado que la canción esté inspirada en su relación con Ángela, las referencias al altar, al amor de su vida y a convertirse en “marido y mujer” inevitablemente han llevado a sus seguidores a relacionarla con la cantante.



¿Una pista sobre cómo vive su próxima boda con Ángela Aguilar?

La canción llega mientras Nodal y Ángela Aguilar mantienen pendiente su boda religiosa. Los cantantes se casaron por el civil el 24 de julio de 2024, en una ceremonia privada realizada en una hacienda de Morelos. A diferencia de aquel enlace, quieren que la ceremonia religiosa sea en Zacatecas y reuna a familiares y amigos cercanos.

El festejo estaba previsto originalmente para mayo de 2026, pero fue pospuesto ante las condiciones de seguridad en Zacatecas. Nodal explicó entonces que una de las prioridades era evitar poner en riesgo a sus invitados, especialmente porque muchos tendrían que trasladarse hasta el estado para acompañarlos.